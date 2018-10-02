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На 80 году жизни скончался народный артист России Роман Карцев

02 октября 2018 09:28
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Новости России. В возрасте 79 лет в Москве скончался актер Роман Карцев.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на внучку народного артиста России, Романа Карцева не стало утром второго октября. 

Дата и время похорон актера пока неизвестны.

Причина смерти Романа Карцева не названа.

Актер родился в Одессе. В 1972 году заочно окончил актерский факультет ГИТИСа. Самыми известными работами актера являются «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Старые клячи» и «Мастер и Маргарита». На экстраде течение трех десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко.

В конце августа не стало легендарного певца. На 81 году жизни скончался Иосиф Кобзон.

«Один из Атлантов, державших наше сценическое небо». Иосиф Кобзон в 19 воспоминаниях друзей и коллег (читайте далее).  

# Некролог # Роман Карцев

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