Валентин Гафт, актер театра и кино: О хорошем не говорят! Если что-то делаешь, пусть скажут другие!

Валентин Иосифович Гафт миновал 80-летний рубеж. Биографию актера нельзя назвать легкой. Всё важное и ценное в жизни актера появилось довольно поздно, после многих лет проб и ошибок. Настоящим профессионалом он почувствовал себя только в сорок, а семейное счастье в личной жизни обрел еще позже.

В школьной самодеятельности ему приходилось играть одних женщин и девушек, потому что в школе учились одни мальчишки.

Но тем не менее он любил пародийные роли, и это ему очень нравилось.

В старших классах Валентин часто размышлял о своем будущем. Он не представлял себя ни инженером, ни военным, ни ученым. Мечтал о профессии артиста. Профессия казалась ему легкой, а жизнь актеров - беззаботной и приятной. Только через много лет он понял, что это не совсем так.В 1957 году была окончена школа-студия МХАТ.

Гафта долго не брали на работу. Кино долгие годы не принимало Валентина Гафта, давая играть лишь эпизодические или маловыразительные роли. До конца 60-х у его не было ярких ролей, он осознавал это и говорил, что кино его не баловало.

Прошли годы и у Валентина Гафта стали появляться первые серьезные роли: «Ночь на 14 апреля». В 1975 году он отметился в роли Лопатина в телепостановке спектакля «Из записок Лопатина», «Здравствуйте, я ваша тетя». Настоящее признание Валентин Гафт получил после сотрудничества с Эльдаром Рязановым. Все роли, сыгранные под руководством этого знаменитого режиссера были лучшими в биографии актера.