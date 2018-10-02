Новости Беларуси. Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в ночное время, которые в порядке эксперимента введены с 1 октября в Минске и местами на районном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщили в Администрации Президента Беларуси. Решение главы государства продиктовано тем, что бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не подобными однобокими запретами. Как правило, на практике вместо ожидаемого результата, такие методы приводят к росту теневого рынка и ухудшения криминогенной обстановки, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции. Об этом говорит и опыт зарубежных стран.

Поэтому проблема должна решаться в комплексе. И упор нужно делать на профилактику и формирование моды на здоровый образ жизни. Напомню, ранее в Минске было принято решение ограничить продажу алкогольных напитков с 23:00 до 7:00. Запрет должен был действовать в течение года. К этому эксперименту местами подключились и на районном уровне.