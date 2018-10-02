Новости Беларуси. Перепись-онлайн. Участники следующей переписи населения Беларуси смогут самостоятельно, через Интернет, заполнять опросный лист, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая возможность будет доступна впервые десять дней учета, дабы избежать фальсификаций и двойных анкет. Сейчас программисты – резиденты ПВТ – разрабатывают программный продукт и средства его защиты. Кроме интернет-регистрации, населению остаются доступны еще 2, уже известных, способа заявить о себе. Можно посетить стационарный участок либо дождаться специалиста у себя дома. К слову, все переписчики отныне будут носить с собой планшет, что увеличит скорость заполнения анкеты в несколько раз. Принять участие в переписи населения Беларуси можно будет через интернет

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

Интернет-перепись несет в себе множество плюсов. Первое – это самостоятельные ответы, то есть человек не будет привязан ни к стационарному участку, ни к ожиданию переписного персонала у себя дома. Это возможность нам снизить нагрузку на переписной персонал, и, естественно, меньше пригласить переписного персонала (а фактически мы выиграли 3 тысячи человек на таком подходе). Ну и конечно же, это закупка планшетов. Естественно, нам не потребуется столько планшетов, потому что люди сами перепишутся.