Что было: Это вам не Саграда Фамилия/ Послал селфи – заплати!

Когда закончим долгострои

Долгострои – беда любого города. Но если эта беда находится в центре столицы европейского государства, да еще претендующей на рост туризма, это уже трагедия. Есть, конечно, известные всему миру долгострои, которые не мешают туристам, а, напротив, привлекают их. Сроки строительства в сотни лет стали своего рода фишкой таких объектов. Рекордсменом здесь считается Великая Китайская стена. Строилась 2000 лет. За ней – Кёльнский собор (632 года). Почти 585 лет возводился Собор Святого Вита в Праге. Миланский собор Дуомо – самое большое в мире сооружение из белого мрамора – итальянцы строили 580 лет. Барселона. Церковь Саграда Фамилия архитектора Антонио Гауди стоит в лесах с 1882 года по сей день.

Но вернемся из дальних странствий в наш родной Минск. Сегодня председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко рассказал журналистам о перспективах завершения работ на двух грандиозных объектах, которые вызывают у минчан раздражение. Причем, недовольство людей длится от момента их проектирования до сих пор. Первый – это многофункциональный комплекс «Газпром Центр», который должен появиться на месте автовокзала «Московский». Вокзал, построенный в 1999 году по оригинальному проекту архитекторов Н. Наумова, Ю. Рушева и Л. Волчецкого, получивших за него Госпремию, был снесен в 2014 году. Сейчас там, за высоченным глухим забором, – замороженная стройплощадка. Этот развал хорошо виден туристам со смотровой площадки Национальной библиотеки. Гуриненко проинформировал, что Газпром обещает возобновить строительство до конца года. Сколько этот гигант будет возводиться, сказать сложно: объект-то не наш.

Другая боль минчан – долгострой возле цирка на проспекте Независимости. Проектировался объект под отель премиум-класса. Сдать его должны были в 2013 году – к чемпионату мира по хоккею, но, как говорится, что-то пошло не так. Сроки переносились, менялись инвесторы, а стройка так и продолжает «украшать» наш любимый проспект выцветшим ограждением и пустыми окнами. Что здесь в итоге будет – то ли гостиница, то ли что-то другое – уже и неважно. При любом варианте – это не тот объект, которым будут восхищаться туристы. Нет, это не Саграда Фамилия…

Включай голову, потом интернет

Интернет – штука полезная, если им пользоваться с умом. А если с головой не дружишь, держись от него подальше, иначе жди неприятностей. Весной минчанин познакомился в соцсетях с девушкой. Такие знакомства происходят сейчас сплошь и рядом. Бывает, люди потом назначают свидания, даже создают семьи. И слава Богу! Повторюсь: если с умом. Но наш герой, похоже, из другого романа. Спустя время, проведенное во взаимной переписке, девушка попросила его выслать ей фото. При этом в кадр должно помещаться не только лицо, но и … обнаженное мужское достоинство. Вот где с головой у парня произошел конфликт. Фотоснимок он отправил. И вскоре взамен получил послание: не перечислишь на счет 200 долларов, твое «хозяйство» станет достоянием широкой общественности. «Вся твоя репутация будет испорчена. Все твои друзья и близкие будут смеяться над тобой и тыкать в тебя пальцем», – написал аноним. Милиционеры выяснили, что указанный карт-счет принадлежит 28-летнему мошеннику. Когда его взяли, тот признался, что в свое время сам нарвался на такой же шантаж. А вместо того, чтобы заявить «куда следует», поддался соблазну поучаствовать в этой авантюре в качестве посредника за вознаграждение. Сотрудники Центрального РУВД Минска сообщили, что уже познакомились с 10 потерпевшими по этому делу любителями посылать кому ни попадя интимное селфи. Жертвы известны, главное действующее лицо пока устанавливают. Возбужден ряд уголовных дел по ч.2 ст. 208 «Вымогательство». Санкция предусматривает наказание лишением свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества или без конфискации. Вот так, ребята: заходя в интернет, не будьте дураками, а также знайте, что не все, с кем вы вступаете в переписку, желают вам добра.

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В.Д.