Лукашенко дал совет по подготовке управленцев: набрали человек 10 – и к толковому руководителю!

«Лучше работать на земле, чем воевать» – вы, конечно, помните эту фразу нашего Президента, которая как нельзя лучше по-человечески мудро и по-народному просто объясняет нынешнюю ситуацию в мире и наш взгляд на все это. И именно эту фразу 27 сентября вновь повторил Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возвращаясь из Москвы, а накануне, напомним, состоялись многочасовые переговоры с российским лидером в Кремле, Президент остановился на востоке страны. В этот субботний день Александр Лукашенко работал в регионах, которые требуют особого внимания. Шкловский район Могилевской области – здесь главе государства подробно доложили об осенних полевых работах и в районе, и в восточном регионе, и в стране в целом.

Это место для аграрной экскурсии не подходит, а провести ее способен лично Александр Лукашенко. Техника, наверное, с того времени осталась. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дизель этот, зачем его держать под крышей сейчас? Здесь надо более... Ясно, какую технику надо под этим навесом держать. Я этот навес еще помню, строил для тех комбайнов маленьких. Мехдвор – это только первая точка субботнего турне. Президент и в выходные – на работе. Поэтому сегодня вышли на работу и местная вертикаль, и столичные начальники.