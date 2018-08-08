В Минске обещают построить ещё 40 домов до конца 2018 года

Новости Беларуси. В Минске возобновят строительство офисного здания на месте бывшего автовокзала «Московский» и многофункционального центра на площадке снесенной 2-ой городской больницы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Оба проекта продолжат реализовывать уже к концу года. Сейчас просчитывается окончательный объём инвестиций и завершается окончательное проектирование объектов.

Свои строительные планы специалисты озвучили накануне профессионального праздника. А еще рассказали, как развивается отрасль. С начала 2018 года в Минске уже сданы четыре десятка жилых домов. Еще столько же построят до нового года. Жильем будут обеспечены 600 многодетных семей. Новые дома появятся в микрорайонах Лошица, Чижовка, Кунцевщина и бывшей деревне Сухарево.

Кроме этого в столице появится 4 новых объекта для занятия спортом – это многофункциональный зал на улице Филимонова, центр спортивной медицины в микрорайоне Лебяжий. Ещё за строительство двух спортивных комплексов в Лошице и Каменной Горке возьмутся в 2019 году.

Дмитрий Гуриненко, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Активно ведется развитие инженерно-транспортной инфраструктуры города. Мы строим две крупные развязки. Одна из них Жуковского – Аэродромная, вторая развязка — это пересечение улицы Дзержинского – первого транспортного кольца. Развивается улично-дорожная сеть, реконструируем улицы Макаёнка, Купревича, Уманская.





Андрей Семащук, заместитель главного инженера УП «УКС Мингорисполкома»:

В 2018 году мы приступили к строительству двух пожарных депо в Каменной Горке и Лошице. Они будут вводиться уже в 2019 году. Также приступаем к строительству подстанции скорой помощи на Сыракомля в Лошице.



