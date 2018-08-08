Прямой эфир

В Минске обещают построить ещё 40 домов до конца 2018 года

08 августа 2018 18:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске возобновят строительство офисного здания на месте бывшего автовокзала «Московский» и многофункционального центра на площадке снесенной 2-ой городской больницы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оба проекта продолжат реализовывать уже к концу года. Сейчас просчитывается окончательный объём инвестиций и завершается окончательное проектирование объектов.

В Минске обещают построить ещё 40 домов до конца 2018 года-1

Свои строительные планы специалисты озвучили накануне профессионального праздника. А еще рассказали, как развивается отрасль. С начала 2018 года в Минске уже сданы четыре десятка жилых домов. Еще столько же построят до нового года. Жильем будут обеспечены 600 многодетных семей. Новые дома появятся в микрорайонах Лошица, Чижовка, Кунцевщина и бывшей деревне Сухарево.

В Минске обещают построить ещё 40 домов до конца 2018 года-4

Кроме этого в столице появится 4 новых объекта для занятия спортом – это многофункциональный зал на улице Филимонова, центр спортивной медицины в микрорайоне Лебяжий. Ещё за строительство двух спортивных комплексов в Лошице и Каменной Горке возьмутся в 2019 году.

В Минске обещают построить ещё 40 домов до конца 2018 года-7

Дмитрий Гуриненко, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Активно ведется развитие инженерно-транспортной инфраструктуры города. Мы строим две крупные развязки. Одна из них Жуковского – Аэродромная, вторая развязка — это пересечение улицы Дзержинского – первого транспортного кольца. Развивается улично-дорожная сеть, реконструируем улицы Макаёнка, Купревича, Уманская.
 

В Минске обещают построить ещё 40 домов до конца 2018 года-10


Андрей Семащук, заместитель главного инженера УП «УКС Мингорисполкома»:
В 2018 году мы приступили к строительству двух пожарных депо в Каменной Горке и Лошице. Они будут вводиться уже в 2019 году. Также приступаем к строительству подстанции скорой помощи на Сыракомля в Лошице.

Всего в инвестиционную программу включено более 400 объектов, три четверти из них – в стадии возведения, остальные – проектируются. Строительные организации Минска также сотрудничают с российскими партнёрами. Подтверждение этому Санкт-Петербургский квартал, к строительству которого приступят в 2019 году. Что касаемо экспорта наших строительных материалов и изучения новых технологий, хорошей площадкой для столичных специалистов стала Литва.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Дмитрий Гуриненко # Андрей Семащук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Шторки или противопожарные окна? В МАиС предложили решение для проблемной новостройки в Боровлянах
08 августа 2018 18:07

Шторки или противопожарные окна? В МАиС предложили решение для проблемной новостройки в Боровлянах

В Беларуси могут пересмотреть возрастные критерии для категории «молодёжь»
08 августа 2018 17:21

В Беларуси могут пересмотреть возрастные критерии для категории «молодёжь»

Штраф за уничтожение бухгалтерских документов в Беларуси вырос в 5 раз
08 августа 2018 16:43

Штраф за уничтожение бухгалтерских документов в Беларуси вырос в 5 раз