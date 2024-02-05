В 2024-м в Минске закончат реконструкцию автовокзала «Восточный» – что появится на его месте?

Социально-значимых объектов в Минске станет больше. По ряду зданий сейчас разрабатывают проектную документацию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Особое внимание – инфраструктуре здравоохранения.

Так, уже приступили к модернизации клинической больницы № 6 по улице Уральской. Новое здание наркологического диспансера возведут в Партизанском районе. А в Ленинском на месте долгостроя на Маяковского вскоре начнут строить медцентр. Здесь разместят стоматологическую поликлинику, эндокринологический центр и пластической хирургии. Объект дополнит корпус реабилитации. Открытие планируется в конце 2024 – начале 2025 года. Помимо этого, работы возобновляют на еще одном известном долгострое.

Виталий Зизов, директор КУП «Минскпроект»:

Сейчас активизировалось у нас строительство многофункционального комплекса «Газпром» на пересечении Филимонова. Разработана документация на шесть первых этажей, строители уже вышли на стройку. Заключен договор на разработку полностью всего комплекса. Часть работ будет выполнена в этом году, часть – в следующем. У них идет параллельное проектирование, строительство.

Кроме того, в 2024 году планируют завершить реконструкцию здания бывшего автовокзала «Восточный». На его месте появится городской технический центр для детей и молодежи. Здесь ребят будут обучать робототехнике, авиа-, судо- и автомоделированию и другим направлениям.