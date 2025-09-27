Там не допустили к выборам 8 партий. 2 партии исключили из блоков за сутки до выборов. Закрыли все оппозиционные телеканалы. Заблокировали более 260 Telegram-каналов. Посадили по надуманным предлогам 6 лидеров оппозиции. Убили 3 оппозиционеров. Убили, слышите? Провели более 1 000 обысков у антиевропейских деятелей. Не допустили российских и белорусских наблюдателей. Перекрыли границу и без объяснения причин не пустили в страну более 1000 иностранцев и 27 граждан Молдовы. Напечатали 13 тыс. бюллетеней для Приднестровского региона (при 200 тысячах избирателей). Открыли всего 6 пунктов для голосования для граждан из Приднестровья в местах, недоступных для приднестровцев. При равном количестве молдаван в Европе и России открыли в России в 120 раз меньше пунктов для голосования, чем в Европе. Исключили Россию из голосования по почте.

Григорий Азаренок, СТВ: А поговорим про демократию? Нам же так любят втирать про эту самую демократию. Мол, ее у нас нет, а значит мы плохие. А вот, например, в Молдове она есть. И даже Урсула фон Дер Ляйен назвала их лучшим учеником Европейского союза. Во как. Ну давайте глянем, что же такое это самая демократия. На отличников посмотрим, так сказать. Мы же – двоечники, да? Ну вот давайте «учиться». Итак, давайте посчитаем.

Григорий Азаренок:

Вот только не говорите мне в этот момент, что мы в Беларуси тоже партии закрыли и у нас там тоже кто-то сидит. Потому что Майю Санду при всем этом за недавнее время наградили премией Рейнхарда Мона. Ее присуждает Фонд Бертельсманна раз в два года за образцовую приверженность защите и продвижению демократии. На премию выделено 100 тысяч евро.

А 11 декабря 2024 года Майя Санду стала лауреатом Европейской премии имени Рихарда Куденхове-Калерги. Награда была вручена на торжественной церемонии в Брюсселе. Она вручается национальным лидерам и общественным деятелям, продвигающим европейское единство, демократию и общие ценности на континенте. А чтобы защитить эти ценности, по данным российской разведки, Евросоюз готов ввести в Молдову войска. А еще Зеленский подписал указ, согласно которому может использовать ВСУ за рубежом. Это тоже про Молдову. Европейский выбор – это война.