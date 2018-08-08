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Женщина помогла бездомному оплатить чек в магазине. Мужчина оказался известным певцом и мужем Николь Кидман

08 августа 2018 08:14
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Новости США. Добродушная бабушка из США помогла бездомному оплатить еду, а оказалось, что она помогла известному певцу.

Как сообщает Daily Mail, женщина не признала в мужчине известного кантри-музыканта и мужа Николь Кидман – Кита Урбана.

Пенсионерка по имени Рут Рид отметила, что встретила артиста перед его концертом. Урбану не хватало нескольких долларов, чтобы заплатить за покупки. Женщина решила ему помочь, а мужчина поблагодарил ее и сказал, что его имя Кит.

На что Рид ответила, что он похож на одного музыканта, а Урбан признался, что это и есть он.

Женщина помогла бездомному оплатить чек в магазине. Мужчина оказался известным певцом и мужем Николь Кидман-1

Не веря сказанному, Рид попросила охранника подтвердить, что она разговаривает с исполнителем. И после этого, как отмечает женщина, она поняла, как сглупила. На прощание артист сделал фото с удивленной пенсионеркой у магазина.

Несколько лет назад похожая ситуация произошла с актером Ричардом Гиром.

Его приняла за бомжа туристка в Нью-Йорке и накормила пиццей (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Кит Урбан # Николь Кидман # Фотофакт

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