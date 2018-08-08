Женщина помогла бездомному оплатить чек в магазине. Мужчина оказался известным певцом и мужем Николь Кидман

Новости США. Добродушная бабушка из США помогла бездомному оплатить еду, а оказалось, что она помогла известному певцу.

Как сообщает Daily Mail, женщина не признала в мужчине известного кантри-музыканта и мужа Николь Кидман – Кита Урбана.

Пенсионерка по имени Рут Рид отметила, что встретила артиста перед его концертом. Урбану не хватало нескольких долларов, чтобы заплатить за покупки. Женщина решила ему помочь, а мужчина поблагодарил ее и сказал, что его имя Кит.

На что Рид ответила, что он похож на одного музыканта, а Урбан признался, что это и есть он.