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Улица Ульяновская будет закрыта для движения с 31 марта по 1 апреля

30 марта 2018 17:30
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Новости Беларуси. Уже 1 апреля и в воскресенье улица Ульяновская будет закрыта для движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Улица Ульяновская будет закрыта для движения с 31 марта по 1 апреля-1

Конкретно – участок от улицы Ленина до Свердлова. Здесь будут перекладывать трамвайные пути. Изменятся также привычные схемы движения общественного транспорта, организуется временный автобусный маршрут. Этот участок будет перекрыт и в следующие выходные.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт

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