Улица Ульяновская будет закрыта для движения с 31 марта по 1 апреля

Новости Беларуси. Уже 1 апреля и в воскресенье улица Ульяновская будет закрыта для движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Конкретно – участок от улицы Ленина до Свердлова. Здесь будут перекладывать трамвайные пути. Изменятся также привычные схемы движения общественного транспорта, организуется временный автобусный маршрут. Этот участок будет перекрыт и в следующие выходные.