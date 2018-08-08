Шторки или противопожарные окна? В МАиС предложили решение для проблемной новостройки в Боровлянах

Новости Беларуси. Если речь идет о квадратных метрах, то тут нужен и уют. Накануне наша программа рассказывала о строящемся жилом доме в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там решили замуровать на кухнях окна. Вероятно, чтобы хозяйки буквально чувствовали себя «как за каменной стеной». А еще хотели сузить дверные проёмы. Сегодня мы возвращаемся к этой теме. В Министерстве архитектуры и строительства предложили установить окна, которые все-таки будут соответствовать всем стандартам. «Мы платили, влезли в кредиты». Зачем в Боровлянах «замуровали» окна новостройки?

Оксана Семашко, СТВ:

Строители уже приостановили все работы. А в Министерстве архитектуры и строительства предложили вариант по установке новых окон. Правда, они уже будут пожароустойчивые.

Профильное министерство стало на сторону будущих новосёлов. Так, вместо свежеуложенной кирпичной кладки в квартирах минчан могут появиться окна. Вот только такая альтернатива, со слов строителей, будет затратнее по времени и финансам. Предстоит закупка окон, понадобится время на установку, а вместе с тем и со сдачей дома в эксплуатацию придётся повременить.

Артём Юшкевич, начальник главного управления Министерства архитектуры и строительства Беларуси:

Предложено решение по устройству противопожарных окон, которые должны препятствовать распространению пожара. Будет дополнительных экран, который не скажется ни на эстетике, ни на комфорте. Прозрачное окно обеспечит безопасность граждан.

Напомним, история началась с того, что на «горячую линию» СТВ обратились обеспокоенные будущие новосёлы. В их будущем жилье, а именно на кухне перед самой сдачей дома внезапно начали кирпичами «замуровывать» окна. Как выяснилось, ранее в МЧС выявили массу неполадок, которые недоглядели на этапе проектирования и дальнейших проверок.

При таком раскладе в случае пожара эвакуации будут препятствовать неправильно устроенные окна и двери. Вердикт был один – переделать. Однако еще никто не догадывался, что эти кардинальные перемены окажутся на грани разумного. Тогда встревоженные будущие новосёлы начали звонить во все колокола в поисках ответа, отчего так произошло. В МЧС на комментарий решились не с первого раза.

Владимир Янчик, первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС:

При проектировании объекта изначально была допущена ошибка и она не была выявлена при прохождении проектом госстройэкспертизы. Нашими работниками при изучении документации в мае было установлено нарушение требования действующего законодательства. Заказчику и проектировщику были предложены варианты решения проблемы: либо закладывать стену кирпичом, как принял проектировщик, либо установка противопожарных окон.

Сегодня строители готовы приступить к монтажу новых жизненно необходимых конструкций в любое время. Что наделали, теперь и сами разводят руками. Главное, чтобы на этот раз решение было разумное и взвешенное.

Александр Щиров, управляющий строительной компанией:

Нам на словах озвучили, что в министерстве приняли некоторое решение, которое устроит всех. Я пока на бумаге не видел. Будут это противопожарные окна, будут это шторки или другие какие-то компенсирующие мероприятия, которые согласует МАиС. В зависимости какое это будет решение, так мы и будем действовать. Если там что-то сложное, как противопожарные окна (они длительны в изготовлении), то это будет один срок. Если решение будет некое другое, там шторки, то мы тогда выполним это все быстрее.

Валентина ждёт новоселья с нетерпением. Как настоящая хозяйка с большим жизненным опытом женщина предвкушает, как будет орудовать на этой кухне. И пока купит вытяжку, куда, уж, здесь без должной вентиляции.

Валентина Шаменок:

Прислушались, помогли решить этот вопрос. Для хозяйки это самое главное место – кухня. И мы будем рады, если будут убраны эти стены и будут опять установлены окна.

Кстати, после долгих переговоров за дверями на этот раз нашу съёмочную группу строители впустили на порог дома, как талисман. И для кого-то наш приход в гости стал по-настоящему счастливым. Ведь пробурить непробиваемую стену непонимания зачастую удаётся вместе.