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Онлайн-казино легализованы в Беларуси: увеличен минимальный возраст игроков

08 августа 2018 07:14
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Новости Беларуси. В Беларуси легализованы онлайн-казино. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В документе прописаны особенности лицензирования и налогообложения в этой сфере.

Онлайн-казино легализованы в Беларуси: увеличен минимальный возраст игроков-1

С 18 до 21 года увеличен возрастной ценз для посещения игорных заведений, в том числе и виртуальных. За организаторами азартных игр закреплена обязанность устанавливать системы видеонаблюдения. Они буду фиксировать всех посетителей и выплачиваемые деньги.

# Казино # общество # Фотофакт

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