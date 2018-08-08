Онлайн-казино легализованы в Беларуси: увеличен минимальный возраст игроков

Новости Беларуси. В Беларуси легализованы онлайн-казино. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В документе прописаны особенности лицензирования и налогообложения в этой сфере.

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