Что обсуждали на атомном форуме в Москве и о чём говорили Лукашенко и Путин? Анонс «Недели»

Это анонс предстоящих событий, а пока о том, чем запомнится эта неделя?

Дела союзные: так о чем же Александр Лукашенко и Владимир Путин несколько часов общались за закрытой кремлевской дверью?

Финал 2-недельной истории с закрытием белорусско-польской границы. Поехали, но какое политическое послевкусие ожидает официальную Варшаву?

Итак, максимально полная картина уходящей семидневки с действительно яркими штрихами, как всегда, в программе «Неделя».