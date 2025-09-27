Прямой эфир

Что обсуждали на атомном форуме в Москве и о чём говорили Лукашенко и Путин? Анонс «Недели»

27 сентября 2025 18:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Это анонс предстоящих событий, а пока о том, чем запомнится эта неделя?

Дела союзные: так о чем же Александр Лукашенко и Владимир Путин несколько часов общались за закрытой кремлевской дверью?

Финал 2-недельной истории с закрытием белорусско-польской границы. Поехали, но какое политическое послевкусие ожидает официальную Варшаву?

Итак, максимально полная картина уходящей семидневки с действительно яркими штрихами, как всегда, в программе «Неделя».

Наши коллеги сейчас над ней работают. Не пропустите воскресный эфир на СТВ в 19:30.

# АЭС # АЭС в Беларуси # Александр Лукашенко # Беларусь-Россия # Владимир Путин # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
«Как я строил, так и осталось». Лукашенко посетил Городец, где когда-то работал директором хозяйства
27 сентября 2025 18:25

«Как я строил, так и осталось». Лукашенко посетил Городец, где когда-то работал директором хозяйства

Это кошмар, ужас и полная бесхозяйственность – Лукашенко раскритиковал состояние полей в Городце
27 сентября 2025 18:12

Это кошмар, ужас и полная бесхозяйственность – Лукашенко раскритиковал состояние полей в Городце

«Порядка здесь нет» – Лукашенко показали бокс механизатора в Шкловском районе
27 сентября 2025 17:48

«Порядка здесь нет» – Лукашенко показали бокс механизатора в Шкловском районе