«Динамо-Шинник» потерпел поражение в матче МХЛ

«Динамо-Шинник» потерпел поражение в поединке первой выездной серии регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперником подопечных Евгения Летова стала команда «Академия Михайлова» из Тулы. Дружины со старта противостояния показали равную игру. Однако первая треть осталась за соперниками, на 14-й минуте Артем Крикуненко вывел хозяев вперед. А в начале второго отрезка Никита Семак преимущество упрочил. «Бобры» приложили немало усилий, чтобы отыграться, одна из атак увенчалась успехом.

Константин Волочко сократил отставание. Однако больше цифры на табло не менялись, заключительная двадцатиминутка осталась безголевой. Вновь неудача – 1:2. Это поражение стало четвертым кряду для нашего коллектива. Следующий поединок белорусский представитель в лиге проведет завтра. Соперник тот же. И наши парни попытаются взять реванш.