Минчанин выслал свои интимные фото собеседнице и стал жертвой шантажа

Новости Беларуси. В милицию поступило заявление на человека, который 17 апреля примерно в 14 часов вымогал деньги под угрозой распространения интимных фото минчанина.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в тот день заявитель на одном из сайтов познакомился с девушкой. Во время общения собеседница попросила мужчину прислать ей фотографию его половых органов, но так, чтобы было видно и лицо гражданина. Молодой человек согласился.

Через некоторое время девушка начала шантажировать парня. Она сказала, что опубликует в интернете снимки мужчины, если тот не переведёт ей на карт-счёт 200 долларов.

Правоохранители выяснили, что карт-счёт принадлежит 28-летнему ранее не судимому злоумышленнику. Подозреваемого задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

По словам задержанного, 12 апреля он познакомился в интернете с девушкой и отправил ей свои интимные фото. Вскоре ему пришло требование перечислить деньги на электронный кошелёк за нераспространение снимков.

Подозреваемый часть денег перевёл. После этого девушка предложила сотрудничать: к нему на карт-счёт будут поступать деньги других обманутых, а он будет переводить их на электронный кошелёк. Фигурант согласился. С 18 по 24 апреля мужчина выполнял оговоренные действия, часть средств оставляя себе.

В данный момент у милиции есть информация о 10 потерпевших от действий интернет-вымогателя, личность которого устанавливается.

Самому 28-летнему задержанному грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Летом 2018 года мы сообщали, что 24-летний уроженец Гродненской области завладел 52 тысячами рублей.