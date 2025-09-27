Бурый, косолапый, неуклюжий: неожиданный гость зачастил за мёдом в одну из деревень под Логойском

В Логойском районе медведь зачастил «в гости» к жителям деревни Селище. Ворует пока, правда, только мед, но кто может с уверенностью сказать, что будет потом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этой неделе «вор-рецидивист» появился в тихой деревне Селище Логойского района. Приметы известны всем: бурый, косолапый и крайне настойчивый. Интересует только одно – мед. Первой точкой на маршруте стала пасека Анатолия Вайды.

Анатолий Вайда, житель деревни Селище:

Во вторник утром, как обычно, я поднимаюсь, делаю обход своего имения. Подошел, глянул на пчел, смотрю: у меня один улей лежит. Подошел ближе, смотрю: дальше рамки порванные лежат. Я их собрал, поставил. Но назавтра утром поднимаюсь, опять та же картина.

Анатолий – человек опытный, в прошлом заядлый охотник. Сразу вычислил нарушителя и даже определил причину набегов – косолапый готовится к зиме, запасается едой. Поэтому мужчина был уверен: непрошеный гость вернется. И подготовился к теплой встрече, установил датчик света и даже радио. Однако медведь оказался куда хитрее и наглее.

Он собрал рамки, ушел туда, дальше, подсветка потухла. Под эту музыку он доставал рамочки с медом и поедал.

В ту же ночь тень снова скользнула на окраине деревни. На этот раз пострадала пасека Сергея Конькова. Мужчина, который всегда любил близкое расположение к лесу, теперь на улицу выходит с опаской.

Сергей Коньков, житель деревни Селище:

Не знаю, как он в полный рост, но, как говорят, в холке – 750 миллиметров.