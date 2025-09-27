Белорусские спортсмены стали завоевали первые медали III Игр стран СНГ

Белорусские спортсмены стали призерами проходящих в Азербайджане III Игр стран СНГ. Официальная церемония открытия турнира состоится в воскресенье, но состязания уже начались, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первыми в борьбу за награды вступили представители настольного тенниса. В своих возрастных категориях бронзовые медали завоевали Алексей Рабушко, Яна Жадько и София Белясова. Ранее наши девушки стали третьими в командных соревнованиях.

Планируется, что в мультиспортивном форуме примут участие более 1 700 атлетов из 12 стран. Состав белорусской делегации будет представительным: в 21 дисциплине выступят более 240 атлетов. Всего на Играх будет разыграно 505 комплектов медалей.