Прямой эфир

Белорусские спортсмены стали завоевали первые медали III Игр стран СНГ

27 сентября 2025 18:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские спортсмены стали призерами проходящих в Азербайджане III Игр стран СНГ. Официальная церемония открытия турнира состоится в воскресенье, но состязания уже начались, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первыми в борьбу за награды вступили представители настольного тенниса. В своих возрастных категориях бронзовые медали завоевали Алексей Рабушко, Яна Жадько и София Белясова. Ранее наши девушки стали третьими в командных соревнованиях. 

Планируется, что в мультиспортивном форуме примут участие более 1 700 атлетов из 12 стран. Состав белорусской делегации будет представительным: в 21 дисциплине выступят более 240 атлетов. Всего на Играх будет разыграно 505 комплектов медалей.

# Настольный теннис

Другие новости рубрики

Все новости
«Динамо-Шинник» потерпел поражение в матче МХЛ
27 сентября 2025 18:41

«Динамо-Шинник» потерпел поражение в матче МХЛ

В Казани продолжается третий этап турнира по художественной гимнастике «Кубок сильнейших»
27 сентября 2025 17:27

В Казани продолжается третий этап турнира по художественной гимнастике «Кубок сильнейших»

Александра Саснович одолела 14-ю ракетку мира и вышла в 1/16 «тысячника» в Пекине
27 сентября 2025 17:25

Александра Саснович одолела 14-ю ракетку мира и вышла в 1/16 «тысячника» в Пекине