Где построят детсады и в какое время работают ёлочные базары: новости «Большого города»

Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в «Большом городе» за минувшую неделю. Совершенствование работы ЖКХ, строительство арендного жилья, спортивных и социальных объектов



А также – развитие инвестиционного потенциала, новогодний декор и подготовка к 950-летию Минска. Мэр столицы Андрей Шорец ответил на вопросы журналистов.

Среди основных тем – строительство «Газпром-центра». По словам председателя Мингорисполкома, «Газпром» считает этот объект приоритетным и в ближайшее время планирует решить вопрос с финансированием. А вот площадку на месте 2-ой городской больницы арабский инвестор начнет застраивать в самое ближайшее время. Как рассказал мэр, в 2017 году планируют решить вопрос чрезмерной транспортной загрузки в центре города. Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

По разным направлениям идём. Изучаем вопросы платы за проезд по кольцевой дороге для грузового автомобильного транспорта, ограничение въезда в центральную часть города с возможностью оплаты. И изучаем мировой опыт, европейский, в частности. Подходим к изучению опыта Турина, который, по мнению специалистов, чем-то напоминает по своей уличной дорожной сети Минск. Я думаю, в ближайшие полгода внесём конкретные предложения, для того, чтобы решить эту проблему. На сессии Мингорсовета утвержден бюджет Минска на 2017 год



Он – бездефицитный. И составляет 4 миллиарда 819 миллионов. Основная доля поступлений – подоходный налог, а также налоги на прибыль, на добавленную стоимость и на собственность. Главный финансовый документ столицы сохранит свою социальную направленность.

Более половины средств пойдет на здравоохранение, образование, жилищно-коммунальные услуги и строительство. При распределении бюджета депутаты максимально учли пожелания избирателей. В 2017 году в столице за счёт бюджетных средств построят школу с бассейном в Масюковщине-3 и три детских сада: в Каменной Горке-2 и Каменной Горке-4, а также в жилом комплексе «Магистр». Крупные дотации направят и на строительство нового терапевтического корпуса 4-ой больницы, адаптацию Городского центра трансфузиологии под обследование новорождённых. Алексей Афанасьев, начальник главного финансового управления Мингорисполкома:

По структуре доходов и расходов, в принципе, бюджет такой же, как и все предыдущие годы: его направленность, его наполнение. Такие же подходы: развитие города, поддержка социальной структуры, социальной сферы, строительство новых объектов, поддержание дорог в надлежащем виде. Треть нуждающихся в жилье в 2016 году стали новосёлами



В Минске построено почти 9 тысяч квартир.

Новые хозяева уже обживают почти 650 тысяч квадратных метров жилья. Всего же годовой план по строительству жилья выполнен на 92%, 65 домов уже сданы. 6 из них в ближайшее время будут готовы принять новосёлов. В 3-ей детской поликлинике запустили новый рентген-аппарат



Этот современный прибор позволяет практически сразу после того, как был сделан снимок, получить результат обследования. При этом его легко можно будет сохранять в электронном архиве и, при необходимости, быстро передать доктору.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Служба охраны материнства и детства города однозначно является приоритетным направлением развития системы здравоохранения города. Это – один из объектов, который вводится в 2016 году в рамках модернизации системы городского здравоохранения. Также до конца года мы планируем открыть новое отделение реанимации новорождённых в 6-ой городской клинической больнице. Завершаются работы на новой поликлинике в микрорайоне Брилевичи. Елена Дудук, главный врач УЗ «3-я городская детская клиническая поликлиника»:

Сегодня обычный рабочий день для учреждения, и вместе с тем, он очень значимый и важный, очень радостный. Возобновляет работу рентгеновский кабинет на нашей базе. С сегодняшнего дня мы в полной мере начинаем работу по этому виду исследований. Столичные коммунальщики обратились к минчанам



Специалисты сферы ЖКХ решили обобщить все предложения жителей города для того, чтобы совершенствовать свою работу и понимать основные проблемы в общем, а не по отдельным обращениям граждан.

Алексей Герасимчик, заместитель генерального директора по идеологической работе ГО «Минское городское жилищное хозяйство»: Это будет разброс анкет по почтовым ящикам. Затем мы будем размещать отдельный почтовый ящик – либо туда люди смогут бросить, либо передать в обслуживающую организацию. Либо путём Интернет-опросов – на сайтах ЖКХ в электронном виде будет размещена анкета. В Минске подвели промежуточные итоги работы коммунальных служб по уборке снега в зимний период 2016 года



Готовится к холодному и снежному времени начали задолго до первых осадков: заготовили необходимое количество песчано-соляных смесей, привели в порядок парк техники.

Начала работу первая в республике снегоплавильная станция. В 2017 году строительство таких объектов планируется продолжить. За год отремонтировано более 500 дворов, установлено более 800 единиц детского игрового оборудования. Анатолий Жамоздик, заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

В этом году выполнены работы по текущему ремонту в объёме 392 тысячи метров квадратных – это с полной заменой покрытия. 155 тысяч метров квадратных выполнены по новой технологии, с применением стекловолокна В концертном зале «Верхний город» прошло чествование лучших педагогов Минска



207 отличников образования получили награды от Мингорисполкома. 157 человек отметили специальными грантами, а 50 учителей получили премии в размере 50 базовых величин.

Михаил Мирончик, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Это – традиционное мероприятие, которое, как правило, мы проводим накануне новогодних праздников. И в отношении педагогов, и в отношении учащихся. За высокие достижения, за инновационный подход в системе образования



Максим Боровик, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа №135 г. Минска»:

Секрет педагогического мастерства, наверное, заключается в том, чтобы любить свою работу, любить детей, с которыми работаешь. И, конечно, всегда самосовершенствоваться, искать нечто новое и, в этом плане, получать наслаждение от своей работы. В столице началась продажа новогодних елей



Во всех районах Минска открылось две сотни «зеленых» базаров. Главные торговые точки разместились вдоль центральных магистралей города – по проспекту газеты «Правда», Рокоссовского, Партизанскому, а также на улицах Казинца, Коласа, Горецкого, Немига, Жилуновича, Гинтовта.