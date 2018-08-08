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Каменную Горку и Лебяжий свяжет новая дорога

08 августа 2018 18:35
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Новости Беларуси. Соединить двух соседей – Каменную Горку и Лебяжий свяжет новая дорога,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Каменную Горку и Лебяжий свяжет новая дорога-1

Новая улица не просто соединит развязку на МКАД с улицей Колесникова, но и будет выходить на улицу Лынькова через бывшую деревню Масюковщина. Кроме того построят путепровод через железнодорожное полотно, чтобы соединить двух соседей – Каменную Горку и Лебяжий. Приступили к строительству еще весной.

К октябрю будет готова половина запланированных работ

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Фотофакт

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