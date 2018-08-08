Новости Беларуси. Соединить двух соседей – Каменную Горку и Лебяжий свяжет новая дорога, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Соединить двух соседей – Каменную Горку и Лебяжий свяжет новая дорога, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новая улица не просто соединит развязку на МКАД с улицей Колесникова, но и будет выходить на улицу Лынькова через бывшую деревню Масюковщина. Кроме того построят путепровод через железнодорожное полотно, чтобы соединить двух соседей – Каменную Горку и Лебяжий. Приступили к строительству еще весной.
К октябрю будет готова половина запланированных работ