Новости Беларуси. В формате open-air. XI Национальный фестиваль архитектуры впервые пройдет под открытым небом в историческом центре Минска. Об этом 27 августа сообщили организаторы форума.

Эскизы городских сооружений будущего зодчие представят на площадках в Верхнем городе и на Октябрьской площади уже через неделю.

В форуме принимают участие как заслуженные мэтры, так и новички в архитектуре из более 20 стран мира. В программе фестиваля – разнообразные выставки, детский конкурс рисунков, всевозможные мастер-классы и круглые столы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Андрончик, начальник управления исторической застройки и благоустройства комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

Учитывая, что выставка будет под открытым небом, конкурсы будут проводиться под открытым небом, будут использоваться специальные материалы для того, чтобы даже если будет пасмурная или дождливая погода, они сохраняли свой вид. Горожане могут, спокойно посещая исторический центр, в свободном режиме знакомиться с работами, с конкурсными работами, посмотреть, поучаствовать при проведении мастер-класса каким-нибудь знаменитым архитектором, мэтром архитектуры.