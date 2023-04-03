Чернобай: «Вершина патриотизма – это готовность защитить своё отечество с оружием в руках»

Новости Беларуси. Послание Лукашенко третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие месседжи миру просматриваются в тезисах? В чем мораль? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич Президента Беларуси.

Алена Сырова, СТВ:

Когда начался ковид, пандемия, много шуток ходило на тему того, что все вдруг переквалифицировались в вирусологов. Сейчас все дружно переквалифицировались в экспертов военных, геополитиков и экономистов. Простой пример. Если я сейчас войду в операционную и мне нужно будет провести хирургическое вмешательство, мы можем представить, что из этого выйдет. Каждый должен заниматься своим делом. И заниматься геполитикой, политическими глобальными вопросами мы просто не можем. Андрей Иванович, наверняка вы как никто не знаете о том, что просто так в любой коллектив прийти и разобраться во всех хитросплетениях человек не может. Что говорить о большой политике, в которой много разных подводных течений. Александр Лукашенко за десятилетия у власти как никто в этом разбирается, все видит и понимает. Что происходит, когда к власти приходит человек неподготовленный, но с большими амбициями, из шоу-бизнеса, мы видим в Украине. Может быть, у меня такое ошибочное мнение сложилось, но вместе с тем. Мне кажется, что этим своим Посланием глава государства прямо и четко обозначил, что, пожалуйста, не мешайте мне, я знаю, что я делаю, куда я вас веду. Просто доверьтесь. Он даже не просит это, он просто об этом говорит, потому что, по сути, думающие белорусы осознают, что нам глава государства в лице Александра Лукашенко сейчас нужен больше, чем мы все ему.

Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Я согласен, но я вернусь немножко назад. На мой взгляд, у нас была ошибочная концепция. «Я патриот, потому что горжусь белорусским паспортом. Я патриот или нет?» Нет, ты просто молодец, что ты гордишься паспортом. «Я работаю на своем месте добросовестно. Я патриот или нет?» Нет, ты молодец, что работаешь на своем рабочем месте. Смотрите, когда началась ситуация в Украине, десятки тысяч россиян, которые гордятся паспортами своими и добросовестно работают, убежали из страны. То же самое в Украине: гордятся украинским паспортом, работают добросовестно, считаются патриотами и где? Оказались на Западе. То есть вершина патриотизма – это готовность защитить свое отечество с оружием в руках. Готовность отдать свою жизнь.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Не только с оружием, но и на рабочих местах. Андрей Чернобай:

Это уже другой уровень. Мы говорим о том, что в критической ситуации, кризисной, мы готовы встать на защиту родины. И для этого как раз созданы условия. Есть Вооруженные Силы и воинские формирования, есть территориальная оборона и есть сейчас ополчение. Каждый может в этом поучаствовать. Это то, о чем мы говорили чуть ранее. То есть я с этим не согласен, что на любом месте можно быть патриотом.