«Нельзя кого-то заставить». Как сомневающихся людей сделать патриотами?

Новости Беларуси. Послание Лукашенко третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие месседжи миру просматриваются в тезисах? В чем мораль? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич Президента Беларуси.

Кирилл Казаков, СТВ:

Александр Александрович, идеология и коммерция на телеканале как? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Она идет рука об руку. Кирилл Казаков:

Вот! Александр Осенко:

Я бы хотел сказать, что у нас патриотизм – это не просто ходить, говорить лозунги и, извините, махать флагами, и чтобы пиар был ради пиара. Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Что тоже важно, но недостаточно.

Александр Осенко:

Это важно, это надо в узкий текущий момент времени – показать, что есть такая сила, что мы патриоты. Но патриоты каждый на своем рабочем месте. И не только мы думаем о себе, о своей семье, но социальная нагрузка на бизнес, на любую сферу деятельности. Налоги. Это те же социальные программы, что есть в нашем государстве. И вот эта вот консолидация общества – это патриотизм в хорошем понимании, что не крича, а тихо, спокойно, на своем рабочем месте ты делаешь. Алена Сырова, СТВ:

Во время Послания так или иначе и Президент затрагивал эту тему, и наши эксперты. Декан журфака посоветовался с главой государства, как воспитывать журналистов-патриотов. Кирилл Казаков:

Сегодня мы узнали, что на журфак меньше людей будет поступать. И правильно.

Алена Сырова:

Задавали вопросы о том, как отделять их ценности от наших. То есть много рассуждений о патриотизме. Кстати, Александр Лукашенко весьма по-человечески озвучил то, что, наверное, витает в умах очень многих. Допустим, все присутствующие в этой студии слова «родина», «патриотизм» воспринимают одинаково более или менее. Но не стоит забывать о том, что есть те люди, которые этого не понимают. Нельзя кого-то заставить себя чувствовать частью чего-то.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Родина там, где мне платят, где мне хорошо. Алена Сырова:

Для кого-то есть и такое. Так вот, мы же должны понимать, что убеждать нас в том, что нужно любить свою страну, что нужно понимать, что от каждого твоего шага и слова здесь зависит больше, чем просто даже твоя собственная судьба – нас в этом убеждать не надо. А вот тех, кто думает иначе – сомневающиеся люди, которые не дошли – это вопрос, как их привлечь. Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Это тоже поколение. Правильно, мы сегодня уже все понимаем – прошли годы – что, во-первых, надо усилить работу с детских садов. Несколько раз, по-моему, даже глава государства обозначил, что патриота может вырастить только патриот. Алена Сырова:

Так что, Игоря Тура отправить воспитателем в детский сад?

Игорь Тур:

Спасибо, Алена Александровна! Я в процессе воспитания нескольких патриотов. Александр Осенко:

Я уверен, что Игорь Тур воспитает именно собственным примером воспитает патриота.