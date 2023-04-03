«Нельзя кого-то заставить». Как сомневающихся людей сделать патриотами?
Новости Беларуси. Послание Лукашенко третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие месседжи миру просматриваются в тезисах? В чем мораль? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич Президента Беларуси.
Кирилл Казаков, СТВ:
Александр Александрович, идеология и коммерция на телеканале как?
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Она идет рука об руку.
Кирилл Казаков:
Вот!
Александр Осенко:
Я бы хотел сказать, что у нас патриотизм – это не просто ходить, говорить лозунги и, извините, махать флагами, и чтобы пиар был ради пиара.
Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:
Что тоже важно, но недостаточно.
Александр Осенко:
Это важно, это надо в узкий текущий момент времени – показать, что есть такая сила, что мы патриоты. Но патриоты каждый на своем рабочем месте. И не только мы думаем о себе, о своей семье, но социальная нагрузка на бизнес, на любую сферу деятельности. Налоги. Это те же социальные программы, что есть в нашем государстве. И вот эта вот консолидация общества – это патриотизм в хорошем понимании, что не крича, а тихо, спокойно, на своем рабочем месте ты делаешь.
Алена Сырова, СТВ:
Во время Послания так или иначе и Президент затрагивал эту тему, и наши эксперты. Декан журфака посоветовался с главой государства, как воспитывать журналистов-патриотов.
Кирилл Казаков:
Сегодня мы узнали, что на журфак меньше людей будет поступать. И правильно.
Алена Сырова:
Задавали вопросы о том, как отделять их ценности от наших. То есть много рассуждений о патриотизме. Кстати, Александр Лукашенко весьма по-человечески озвучил то, что, наверное, витает в умах очень многих. Допустим, все присутствующие в этой студии слова «родина», «патриотизм» воспринимают одинаково более или менее. Но не стоит забывать о том, что есть те люди, которые этого не понимают. Нельзя кого-то заставить себя чувствовать частью чего-то.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Родина там, где мне платят, где мне хорошо.
Алена Сырова:
Для кого-то есть и такое. Так вот, мы же должны понимать, что убеждать нас в том, что нужно любить свою страну, что нужно понимать, что от каждого твоего шага и слова здесь зависит больше, чем просто даже твоя собственная судьба – нас в этом убеждать не надо. А вот тех, кто думает иначе – сомневающиеся люди, которые не дошли – это вопрос, как их привлечь.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Это тоже поколение. Правильно, мы сегодня уже все понимаем – прошли годы – что, во-первых, надо усилить работу с детских садов. Несколько раз, по-моему, даже глава государства обозначил, что патриота может вырастить только патриот.
Алена Сырова:
Так что, Игоря Тура отправить воспитателем в детский сад?
Игорь Тур:
Спасибо, Алена Александровна! Я в процессе воспитания нескольких патриотов.
Александр Осенко:
Я уверен, что Игорь Тур воспитает именно собственным примером воспитает патриота.
Татьяна Лугина:
Просто как-то уделять там внимание. Мы это кстати, прожили в 1990-е годы, десятилетия, когда мы вроде как говорили, но были все сконцентрированы не на этом. Кто-то пробовал себя в бизнесе, кто-то на своем предприятии, кто-то делал личную карьеру, кто-то на учебе, кто-то сельское хозяйство развивал. Все вроде строили. Даже вы помните, мы какие-то даже концепции несколько раз, что такое идеология отвечали белорусской государственности. Помните, несколько лет искали вот эту всю тематику? Но вы знаете, к какому я еще пришла выводу? Когда вижу, что происходит не только у нас, а я вот недавно была в Грозном и общалась с людьми, рядовыми жителями – теми, которые пережили вот эти две кампании, скажем так. И когда с ними общаешься – как они сегодня говорят о своей родине. Понимаешь, что люди прошли тот период, когда они ночью выбегали из домов. Когда у них пропали… У одной моей женщины знакомой пропал муж, и она без вести пропала, прожила всю жизнь с сыном, воспитала и не знает, где его кто. Они это пережили, и они вот эту родину понимают до глубины души. Им не надо рассказывать.
Александр Осенко:
Потому что у них было сравнение. А наша задача – сохранить историческую память. Та же Хатынь…
Татьяна Лугина:
Так вот на примере того периода чтобы люди понимали, что мирное небо сегодня как ничто ценно. И то что вот эта родина – Родина. Вот как раньше, родина – это не только то место, где ты.
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