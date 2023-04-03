«Надо менять систему отношения к работе». Хватает ли белорусам инициативности?

Новости Беларуси. Послание Лукашенко третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие месседжи миру просматриваются в тезисах? В чем мораль? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич Президента Беларуси.

Кирилл Казаков, СТВ:

Президент говорил достаточно понятным бизнес-языком даже для людей, которые только начинают. Пример с той же Академией наук: «Вы предлагайте!» Не бизнесмены. Вы придумали, вы понимаете, во что это вложить. Ты понимаешь, что в бизнесе, если у тебя появляются свободные деньги, грамотный человек вкладывает в развитие производства, неграмотный – в золотые слитки. Алена Сырова, СТВ:

Это вопрос, который звучал на прошлом Послании. Готовы ли вы быть инициативными? Получается, что не готовы. Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Я встану на защиту тех, кто готов быть инициативными, но пока еще вся система не перестроилась.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Глава государства заострил внимание. Молодежь это заметила. И многие бизнесмены отмечают, что когда есть молодые, мы иногда скептически говорим: молод, очень инициативен, иногда инициатива имеет риски, нам лучше придержать коней, вдруг завтра Госконтроль проверит, и эти риски не оправдаются. Молодежь буквально на этих днях разговаривала, спрашивала: вы слышали, что сказал Президент? Кирилл Казаков:

Я так понимаю, если к главе «Беллегпрома» приходят люди и говорят: мы готовы в концепцию сейчас вложить деньги, какие-то интересные предложения по одежде… Вы же пойдете навстречу? Татьяна Лугина:

Конечно. Кирилл Казаков:

Потому что действительно получается, что Президент говорит: молодое, давайте, мы готовы с этим работать. А что со старым делать? Татьяна Лугина:

Надо уметь интегрировать молодое восприятие реальных мира, бизнеса. К сожалению, как бы мы ни старались переформатировать определенную часть управленцев, ну не поменяются они. В таком они формате привыкли жить.

Игорь Тур:

Как ранее говорил Александр Григорьевич, отсутствие недочетов теперь не может считаться за успех. Потому что формально раньше было так: вроде, нигде не накосячил, какая-никакая прибыль есть.