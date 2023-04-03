«Надо менять систему отношения к работе». Хватает ли белорусам инициативности?
Новости Беларуси. Послание Лукашенко третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие месседжи миру просматриваются в тезисах? В чем мораль? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич Президента Беларуси.
Кирилл Казаков, СТВ:
Президент говорил достаточно понятным бизнес-языком даже для людей, которые только начинают. Пример с той же Академией наук: «Вы предлагайте!» Не бизнесмены. Вы придумали, вы понимаете, во что это вложить. Ты понимаешь, что в бизнесе, если у тебя появляются свободные деньги, грамотный человек вкладывает в развитие производства, неграмотный – в золотые слитки.
Алена Сырова, СТВ:
Это вопрос, который звучал на прошлом Послании. Готовы ли вы быть инициативными? Получается, что не готовы.
Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:
Я встану на защиту тех, кто готов быть инициативными, но пока еще вся система не перестроилась.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Глава государства заострил внимание. Молодежь это заметила. И многие бизнесмены отмечают, что когда есть молодые, мы иногда скептически говорим: молод, очень инициативен, иногда инициатива имеет риски, нам лучше придержать коней, вдруг завтра Госконтроль проверит, и эти риски не оправдаются. Молодежь буквально на этих днях разговаривала, спрашивала: вы слышали, что сказал Президент?
Кирилл Казаков:
Я так понимаю, если к главе «Беллегпрома» приходят люди и говорят: мы готовы в концепцию сейчас вложить деньги, какие-то интересные предложения по одежде… Вы же пойдете навстречу?
Татьяна Лугина:
Конечно.
Кирилл Казаков:
Потому что действительно получается, что Президент говорит: молодое, давайте, мы готовы с этим работать. А что со старым делать?
Татьяна Лугина:
Надо уметь интегрировать молодое восприятие реальных мира, бизнеса. К сожалению, как бы мы ни старались переформатировать определенную часть управленцев, ну не поменяются они. В таком они формате привыкли жить.
Игорь Тур:
Как ранее говорил Александр Григорьевич, отсутствие недочетов теперь не может считаться за успех. Потому что формально раньше было так: вроде, нигде не накосячил, какая-никакая прибыль есть.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Давайте не вносить раздрай между молодежью и более пожилым контингентом. Это вечная проблема, но экономика очень инерционная. И если тебя постоянно бьют по шляпке, когда ты вылазишь, ты рано или поздно как собака Павлова будешь, тебя научат слюну выделять без колбасы. Тут вопрос главы государства. Он когда говорил о праве принятия решения риска, не делил на молодежь и пожилых. Он говорил, что надо раскрепостить инициативу. Более того, у нас в законодательстве эти элементы прописаны. Есть право на риск. В УК есть статьи, которые позволяют риск-менеджмент. Другое дело, что есть конфликт отраслевой. Приходит КГК и говорит: ты вот налоги не заплатил, которые должен был оплатить.
Евгений Пустовой, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Президент же сказал: для этого и щука, чтобы карась не дремал. Либерализировать всю экономику нельзя. Мы постоянно идем, поворачиваемся навстречу.
Георгий Гриц:
Но раскрепостить инициативу надо. Сегодня вопрос раскрепощения нужно начать с высших топ-менеджеров, потому что они сегодня формируют вот тот потенциал – 50 % ВВП. Да, малый бизнес. Не дай бог до «единорога» дорасти, компании есть растущие. Сегодня вопрос те же ПВТ взять, айти он затронул. Ну да, понты, там два миллиарда долларов. В результате если что-то не понравилось – подмышку компьютер и релоцировал. Это вопрос Президента. Надо менять систему отношения к работе. Вот это самое главное. Тебе государство поручило, дало возможность, и ты должен относиться к этому, как к своему.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Объяснил простым русским языком». Татьяна Лугина о Послании Президента
Какие шаги предпримет Запад в ответ на размещение ядерного оружия в Беларуси? Мнение аналитика БИСИ
Кто и как готовит Послание Президента Беларуси? Узнали интересные подробности