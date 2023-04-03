«Президент занят военным вопросом». Что требуется от белорусов в тяжёлое для страны время?

Новости Беларуси. Послание Лукашенко третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие месседжи миру просматриваются в тезисах? В чем мораль? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич Президента Беларуси.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы все здесь прилагаем к созданию родины определенную работу. Смотрите, Хатынь – это символ родины, Брестская крепость – символ родины. Может быть, в следующем году на Березу-Картузскую покуситесь и там что-то сделаете. Это будет еще, наверное, серьезнее, потому что поляки рядом. Одежда, которую выпускает «Беллегпром», – это тоже символ определенный. Игорь Тур в телевизоре, телеканал СТВ – это тоже символы той родины, которую мы строим. Так у нас, по сути, сейчас создание некой символики. Потому что мы закладываем эту идеологию в этой символике, мы ее сейчас вплетаем в эту историю.
Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:
Но параллельно с символикой есть и некие реальные дела. Александр Григорьевич в самом конце говорит – повторяю еще раз эту фразу: «Дайте мне экономику, все остальное я сделаю сам». Ранее он говорил: «Вопрос обороны я решу с военными, будьте готовы защищать родину». Как у нас пока сейчас? Мы привыкли, за что спасибо Александру Григорьевичу, что он сам эти вопросы всегда решал, начиная от предприятий, заканчивая фермами – без обид, я говорю о всех предыдущих руководителях.
Кирилл Казаков:
Такова у нас страна, в этом ничего плохого нет.
Игорь Тур:
Если у легпрома есть идея заключить контракт с турецкой компанией, для этого нужно три миллиона долларов, легпром идет и спрашивает: «Александр Григорьевич, можно?» Он говорит: «Можно». Какой-то телеканал говорит: «Нам нужно оборудование, мы хотим купить, отобьемся через пять лет, все будет классно». Надо пойти, у Александра Григорьевича спросить: «Можно?» Он должен прочесть, все изучить и сказать: «Можно». И так далее.
Кирилл Казаков:
У нас Конституция-то, в принципе, существует!
Игорь Тур:
Сейчас Президент занят военным вопросом. От всех в каждой сфере не требуется брать оружие в руки и идти защищать родину. Для этого есть армия и Главнокомандующий. Со всех остальных (пока, во всяком случае) требуется выполнение своих обязанностей. Более того, инициативное, потому что очевидно, что Лукашенко сейчас ну крепко занят обеспечением безопасности страны. Ну очень крепко.
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