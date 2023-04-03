Патриотизм и идеология пропадают там, где начинается коммерция, – так работает и на ТВ? Поделился гендиректор СТВ
Новости Беларуси. Послание Лукашенко третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие месседжи миру просматриваются в тезисах? В чем мораль? На площадке ток-шоу «По существу» собрались спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич Президента Беларуси.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Возвращаясь к теме молодежи. Очевидно, что строительство музея в «Хатыни», возможное освоение нового центра на территории Кобринского укрепления. Это место, кстати, имеет серьезный символический характер. Это то место, где майор Гаврилов принял последний бой. Вы представляете, что с точки зрения будущих поколений, которые, возможно, в этом центре будут воспитываться, это серьезнейшая историческая и эмоциональная основа. Построят и УКС, найдет подрядчика, будет возведен объект, но когда каждый через себя пропустит… Пусть он побывает там хотя бы день, хотя бы час там потрудится, хоть что-то сделает, то у него будет чувство сопричастности не только к этой стройке, а к событиям, которые там происходили.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Консолидация – то, с чего начал Президент. За последние годы общество выросло намного по сознанию, пониманию, что происходит, но, если мы будет еще более консолидированы. Кто-то с молодежью на стройке, например.
Кирилл Казаков, СТВ:
Саша, на данной программе ты можешь сейчас предложение сделать на «Беллегпром» и заказать себе коммерческий мерч.
Александр Лукьянов:
Там, где начинается коммерция, там заканчивается идеология. Да, возможно, это имеет место быть.
Кирилл Казаков:
Идеология и коммерция на телеканале как?
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Они идет рука об руку. Я бы хотел сказать, что у нас патриотизм – это не просто ходить, говорить лозунги и, извините, махать флагами, и чтобы пиар был ради пиара.
Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:
Что тоже важно, но недостаточно.
Александр Осенко:
Это важно, это надо в узкий текущий момент времени показать, что есть такая сила, что мы патриоты. Но патриоты каждый на своем рабочем месте. И не только мы думаем о себе, о своей семье, но социальная нагрузка на бизнес, на любую сферу деятельности. Налоги. Это те же социальные программы, что и в государстве. И вот эта вот консолидация общества – это патриотизм в хорошем понимании, что не крича, а тихо, спокойно, на своем рабочем месте ты делаешь.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Зачем БРСМ спросил у Президента о Всебелорусской стройке, если и так понятно, что он не против? Ответил Лукьянов
Кто и как готовит Послание Президента Беларуси? Узнали интересные подробности
Думаю, многие заработали на этом большие гонорары. Пустовой о том, почему фразы Лукашенко вырывают из контекста