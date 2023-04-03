Патриотизм и идеология пропадают там, где начинается коммерция, – так работает и на ТВ? Поделился гендиректор СТВ

Новости Беларуси. Послание Лукашенко третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие месседжи миру просматриваются в тезисах? В чем мораль? На площадке ток-шоу «По существу» собрались спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич Президента Беларуси.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Возвращаясь к теме молодежи. Очевидно, что строительство музея в «Хатыни», возможное освоение нового центра на территории Кобринского укрепления. Это место, кстати, имеет серьезный символический характер. Это то место, где майор Гаврилов принял последний бой. Вы представляете, что с точки зрения будущих поколений, которые, возможно, в этом центре будут воспитываться, это серьезнейшая историческая и эмоциональная основа. Построят и УКС, найдет подрядчика, будет возведен объект, но когда каждый через себя пропустит… Пусть он побывает там хотя бы день, хотя бы час там потрудится, хоть что-то сделает, то у него будет чувство сопричастности не только к этой стройке, а к событиям, которые там происходили.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Консолидация – то, с чего начал Президент. За последние годы общество выросло намного по сознанию, пониманию, что происходит, но, если мы будет еще более консолидированы. Кто-то с молодежью на стройке, например. Кирилл Казаков, СТВ:

Саша, на данной программе ты можешь сейчас предложение сделать на «Беллегпром» и заказать себе коммерческий мерч. Александр Лукьянов:

Там, где начинается коммерция, там заканчивается идеология. Да, возможно, это имеет место быть. Кирилл Казаков:

Идеология и коммерция на телеканале как?