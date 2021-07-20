Чем должны заниматься послы и как жить с санкциями. О чём говорили на совещании по внешней политике 20 июля?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворец Независимости были приглашены руководители наших загранучреждений, представители правительства, высшие должностные лица страны. Совещание длилось почти 3,5 часа. Президент ждет от послов обратной связи. До отъезда в страны, где они представляют интересы Беларуси, руководители дипмиссий должны представить в МИД свои инициативы и предложения по улучшению внешнеполитической стратегии страны. Подробности в репортаже Виктории Ходосок.

Во Дворце Независимости более 50 глав дипмиссий, министры и депутаты. Очевидно, что разговор 20 июля предстоит большой и непростой о внешней политике на современном этапе. Это в конце уже будет ясно – 3,5 часа говорили детально о главных направлениях: кадровом вопросе, политическом взаимодействии и торгово-экономической составляющей. Виктория Ходосок, политический обозреватель СТВ:

Беларусь оказалась геополитической мишенью, прицеливаться в которую пытаются самыми разными способами: санкционной травлей, закрытым небом, обвинениями в нелегальной миграции и уже даже дошло до открытых издевательств над беженцами. Эта политическая дуэль заходит все дальше и дальше. И здесь логичным кажется, что отстаивать все свое надо не только белорусам и Президенту, но чуть ли не в первую очередь – нашим дипломатам за границей. Ведь, сами понимаете, где заканчивается дипломатия, начинается, по сути, война. А Европа свою внешнюю политику давно ведет не в мирном русле. Но то ли характерная скромность белорусов, то ли неопределенная позиция конкретных наших дипломатов вырисовывают не совсем живописную картину. Александр Лукашенко на встрече с правительством: «Я не знаю, как расценивать ваше молчание. Может, как непрофессионализм?»

Ну, и не забыта недавняя вопиющая история со снятием в Риге нашего флага. Мэр города и министр иностранных дел додумались его снять и заменить на БЧБ-полотнище. Президент прокомментировал этот случай. Виктория Ходосок:

Это ни в коем случае не «разнос» работы нашего МИД. Да, критики 20 июля прозвучало немало. Но все же видят, какая идет игра без правил. Дипломатический язык уже давно забыт. Но насколько бы миролюбивой мы не были страной, закрывать глаза на абсурдные вещи, тем более, которые работают против нас, мы точно не будем. Главный выстрел противник пытался произвести по белорусской экономике. Тем самым якобы уложить огромный пласт на лопатки. Тему поддержали беглые оппозиционеры, мол, санкции – благо для народа Беларуси. И здесь, в частности, пытались задеть важную составляющую: экспорт нефтепродуктов и калийных удобрений. Но вот простая, но важная статистика: в 2020 году из числа нефтепродуктов Беларусь поставила товаров почти на 3 миллиарда долларов. География широкая. И, надо сказать, половина экспорта приходится на страны вне СНГ. В частности, в Евросоюз отправилось порядка двух миллионов тонн нефтепродуктов. Логично, что с такой политикой ЕС придется думать, как восполнять недостающие объемы. Что до калийных удобрений – в том же 2020 году экспорт был равен 2,5 миллиардам долларов. Но снова нюанс – основные рынки сбыта не в Европе, а в Китае, Бразилии, Индии и Индонезии. В европейский регион поставляли хлоркалий. Пытались «бомбить» небезызвестную компанию «Яра», чтобы та отказалась от работы с белорусами. И на днях вот ответ от крупнейшего поставщика минеральных удобрений. Он выбирает старого партнера, то есть нас. Читайте также: Владимир Макей: «Мы считаем, что сохраняется канал для диалога и есть возможность» Роман Головченко о санкциях: «Многие поставщики довольны этим шагом Запада» Посол Беларуси в Нидерландах: те, кто работал с нашей страной, уходить из Беларуси не хотят

Виктория Ходосок:

Европа не основной торговый партнер Беларуси. А вот наше сырье для них – заманчивый товар по хорошей цене и достойного качества. Поэтому, кому хуже сделали санкциями, еще надо подумать. Но санкционная политика – умозаключения отдельных категорий. Бизнес прекрасно понимает, что наработанные и проверенные временем связи – это важная основа любого партнерства. А тем временем интересная история складывается с Украиной. От Беларуси официальный Киев открещивается как только может. Потому что уже очень хочет в Евросоюз. А те в свою «зажиточную семью» все никак ее не берут. Но открещиваются формально. Видимо, есть в руководстве страны-соседки со здравым умом люди. Виктория Ходосок:

Пытаются противники играть и на белорусско-китайских отношениях. Это понятно, ведь особой дружбы у Китая и Запада нет. А Беларусь тем временем наращивает товарооборот с Поднебесной. В 2021 году наш экспорт в Китай за шесть месяцев уже составил 450 миллионов долларов. И это явно не по вкусу Европе. От этого тоже бесятся.