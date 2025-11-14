Форум тружениц села красиво провели в Большом театре в Минске

Накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Минске состоялся форум тружениц села, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже четвертый год подряд он становится пространством, где участницы могут сменить рабочий ритм на живое общение и насладиться насыщенной культурной программой.

Большой театр оперы и балета собрал около 600 представительниц аграрного сектора из всех регионов страны. Эти женщины – воплощение трудолюбия, чья деятельность охватывает все грани сельской жизни: они трудятся на плодородной ниве, ухаживают за животными на свинокомплексах и молочно-товарных фермах. Организаторы стремились, чтобы каждая из участниц почувствовала поддержку коллег, насладилась заслуженным отдыхом в кругу единомышленниц.

Ольга Микулка, работница ОАО «Василишки»: Впечатления шикарные, самые положительные. Мы приехали из сельской местности, нам очень приятно оказаться в таком месте. Я лично впервые оказалась в Национальном академическом большом театре оперы и балета. Очень все красиво, торжественно.

За сиянием улыбок и элегантностью нарядов участниц встречи скрывается нелегкий труд, требующий огромной стойкости и истинной любви к своей стране и своему делу.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Это женщины, которые трудятся на селе, трудятся руками. И мы выбирали именно таких женщин, которые редко себе позволяют какие-то минуты отдыха, когда они могут куда-то приехать, отдохнуть культурно. Скорее это часто выезды, чтобы купить что-то для семьи. А мы очень хотим для них устроить хороший красивый праздничный вечер, чтобы каждая из них почувствовала себя такой золушкой, насладилась балетом.

В завершение вечера участницам форума был представлен балет «Бахчисарайский фонтан». Это достойный финал мероприятия, подаривший труженицам села незабываемые эмоции.