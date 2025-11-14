«Будут БПЛА, которые нужно заправлять»: Тиханский о важности энергии в сельском хозяйстве будущего

Александр Тиханский, военный эксперт:

Мы прекрасно понимаем, что только разговор начался про сельское хозяйство. У нас сельское хозяйство очень масштабируемое и, соответственно, оно все больше требует высоких технологий. А в чем сейчас будут заключаться высокие технологии? В меньшем участии человека в этом процессе. Уже во многих хозяйствах давно работают дроны, беспилотники. Как хотите, так и назовите. Но дроны, беспилотники, их тоже надо заправлять, кажется, электричеством, батареи надо заряжать.

Энергопотребление, особенно в сельском хозяйстве, ожидается, что буквально через 5-6 лет оно увеличится почти на 100 %. 100 % увеличение потребности энергии только для одной сферы нашего хозяйства, народного хозяйства. Это сельское хозяйство. Соответственно, когда государство смотрит вперед и делает эти необходимые резервы мощностей, в этом плане мы можем чувствовать себя спокойно, что развитие государства, промышленности, нашего общества может идти в положительном направлении, а не в сторону деэнергетизации и так далее.

Читайте также:

Тиханский: тот, кто обладает резервными энергетическими мощностями, будет двигаться вперед

Тиханский: АЭС – не только энергия, это высокотехнологичный социум – образованные люди, рабочие высокой квалификации

Авдонин назвал самую главную задачу искусственного интеллекта