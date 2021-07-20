Александр Лукашенко о Латушко: «МИД до последнего тянул его на новую работу»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, СТВ: Кто свой, а кто уже и не совсем – 2020 год отчетливо показал. Некоторые дипломаты оказались в списке чужаков. Даже удивительно, ведь именно в обязанностях послов, так сказать, выгодно в экономическом плане рекламировать нашу страну. А люди вдруг начали публично осуждать. Пофамильно 20 июля глава государства их снова обозначает.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Такие примеры вам хорошо известны. Бывшие послы в Аргентине (Астапенко), Испании (Пустовой), Словакии (Лещеня), Латвии (Маркович), бывшие руководители загранучреждений в Швейцарии (Мацукевич), Дубае (Бондарев). Я уже не говорю про Латушко, который из 21 года своего дипломатического стажа 17 лет провел за границей. Напомню, что МИД до последнего тянул его на новую работу за рубежом. Интересно, на кого бы он там работал, если бы оказался?

Говорю вам по-мужски: с предателями церемониться не будем, сделайте для себя выводы, кто еще, заблудившись, ходит по лесу. Все, кто не оправдал высокое звание дипломата, лишены соответствующих рангов. Так будет и впредь. Жестко, но справедливо.

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