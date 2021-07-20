Владимир Макей: «Мы считаем, что сохраняется канал для диалога и есть возможность»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворец Независимости были приглашены руководители наших загранучреждений, представители правительства, высшие должностные лица страны. Совещание длилось почти 3,5 часа.

Виктория Ходосок, политический обозреватель СТВ:

Это ни в коем случае не «разнос» работы нашего МИД. Да, критики 20 июля прозвучало немало. Но все же видят, какая идет игра без правил. Дипломатический язык уже давно забыт. Но насколько бы миролюбивой мы не были страной, закрывать глаза на абсурдные вещи, тем более, которые работают против нас, мы точно не будем.