Роман Головченко о санкциях: «Многие поставщики довольны этим шагом Запада»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворец Независимости были приглашены руководители наших загранучреждений, представители правительства, высшие должностные лица страны. Совещание длилось почти 3,5 часа.
Виктория Ходосок, политический обозреватель СТВ:
Главный выстрел противник пытался произвести по белорусской экономике. Тем самым якобы уложить огромный пласт на лопатки. Тему поддержали беглые оппозиционеры, мол, санкции – благо для народа Беларуси. И здесь, в частности, пытались задеть важную составляющую: экспорт нефтепродуктов и калийных удобрений.
Но вот простая, но важная статистика: в 2020 году из числа нефтепродуктов Беларусь поставила товаров почти на 3 миллиарда долларов. География широкая. И, надо сказать, половина экспорта приходится на страны вне СНГ. В частности, в Евросоюз отправилось порядка двух миллионов тонн нефтепродуктов. Логично, что с такой политикой ЕС придется думать, как восполнять недостающие объемы. Что до калийных удобрений – в том же 2020 го ду экспорт был равен 2,5 миллиардам долларов. Но снова нюанс – основные рынки сбыта не в Европе, а в Китае, Бразилии, Индии и Индонезии.
В европейский регион поставляли хлоркалий. Пытались «бомбить» небезызвестную компанию «Яра», чтобы та отказалась от работы с белорусами. И вот на днях ответ от крупнейшего поставщика минеральных удобрений. Он выбирает старого партнера, то есть нас.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Наш ответ на санкции – это отсутствие эффекта от этих санкций. Пока мы эту задачу реализовываем, мир сейчас свободен от диктата того или иного государства технологического за исключением очень узкого ряда направлений. Поэтому мы ведем работу по замещению поставок на белорусские предприятия из тех стран, которые присоединились к санкциям, и многие поставщики довольны этим шагом Запада. Мы ведем работу по импортозамещению, по освоению в Республике Беларусь той или иной продукции, которая попала под ограничения, и Президент об этом говорил сегодня, что в каждом отрицательном моменте надо искать и положительные стороны. Вот мы ищем, и, на мой взгляд, пока успешно их находим.
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