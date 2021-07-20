Роман Головченко о санкциях: «Многие поставщики довольны этим шагом Запада»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворец Независимости были приглашены руководители наших загранучреждений, представители правительства, высшие должностные лица страны. Совещание длилось почти 3,5 часа.

Виктория Ходосок, политический обозреватель СТВ:

Главный выстрел противник пытался произвести по белорусской экономике. Тем самым якобы уложить огромный пласт на лопатки. Тему поддержали беглые оппозиционеры, мол, санкции – благо для народа Беларуси. И здесь, в частности, пытались задеть важную составляющую: экспорт нефтепродуктов и калийных удобрений.

Но вот простая, но важная статистика: в 2020 году из числа нефтепродуктов Беларусь поставила товаров почти на 3 миллиарда долларов. География широкая. И, надо сказать, половина экспорта приходится на страны вне СНГ. В частности, в Евросоюз отправилось порядка двух миллионов тонн нефтепродуктов. Логично, что с такой политикой ЕС придется думать, как восполнять недостающие объемы. Что до калийных удобрений – в том же 2020 го ду экспорт был равен 2,5 миллиардам долларов. Но снова нюанс – основные рынки сбыта не в Европе, а в Китае, Бразилии, Индии и Индонезии.

В европейский регион поставляли хлоркалий. Пытались «бомбить» небезызвестную компанию «Яра», чтобы та отказалась от работы с белорусами. И вот на днях ответ от крупнейшего поставщика минеральных удобрений. Он выбирает старого партнера, то есть нас.