Александр Лукашенко на встрече с правительством: «Я не знаю, как расценивать ваше молчание. Может, как непрофессионализм?»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворец Независимости были приглашены руководители наших загранучреждений, представители правительства, высшие должностные лица страны. Совещание длилось почти 3,5 часа. Президент ждет от послов обратной связи. До отъезда в страны, где они представляют интересы Беларуси, руководители дипмиссий должны представить в МИД свои инициативы и предложения по улучшению внешнеполитической стратегии страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К сожалению, в особенное для нашей страны время, Министерство иностранных дел проявило себя не в полной мере. Мягко говоря. Я говорю не про тех, кто увидел эти предгрозовые изменения в европейской атмосфере и своевременно нас предупреждал. А тем, кто забыл, что диппредставительства по сути должны быть аналитическими центрами. Им напомним. Вы находитесь в непосредственном контакте с противоположной стороной и ваша задача – постоянно держать руку на пульсе общественной жизни страны пребывания. Собирать информацию, анализировать, осмысливать происходящее и заблаговременно начинать бить в набат, если возникнут угрозы. Но этого мало. Надо влиять, насколько это возможно и невозможно в нынешних условиях на настроения хотя бы элит, хотя бы руководства стран пребывания. По меньшей мере, странно, что я вам это рассказываю, а не наоборот. И я не знаю, как расценивать ваше молчание. Может, как непрофессионализм? Хотя вряд ли.
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