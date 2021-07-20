Посол Беларуси в Нидерландах: те, кто работал с нашей страной, уходить из Беларуси не хотят

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посол Беларуси в Украине: за 5 месяцев продали электроэнергии Украине на 25 млн долларов, никогда такой цифры не было

Виктория Ходосок, СТВ:

Европа не основной торговый партнер Беларуси. А вот наше сырье для них – заманчивый товар по хорошей цене и достойного качества. Потому кому хуже сделали санкциями – еще надо подумать. Но санкционная политика – умозаключения отдельных категорий. Бизнес прекрасно понимает, что наработанные и проверенные временем связи – это важная основа любого партнерства. Юрий Сенько: наши китайские партнеры прекрасно понимают, почему нагнетается ситуация вокруг нашей страны