Посол Беларуси в Нидерландах: те, кто работал с нашей страной, уходить из Беларуси не хотят

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Виктория Ходосок, СТВ:
Европа не основной торговый партнер Беларуси. А вот наше сырье для них – заманчивый товар по хорошей цене и достойного качества. Потому кому хуже сделали санкциями – еще надо подумать. Но санкционная политика – умозаключения отдельных категорий. Бизнес прекрасно понимает, что наработанные и проверенные временем связи – это важная основа любого партнерства.
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Андрей Евдоченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Королевстве Нидерландов:
Наши контакты, которые мы имеем каждый день с представителями европейского бизнеса, показывают, что те, кто работал с нашей страной (а они знают уже весь наш регион и везде побывали), кто получал прибыль от этого сотрудничества – те не хотят уходить, конечно.