Посол Беларуси в Украине: за 5 месяцев продали электроэнергии Украине на 25 млн долларов, никогда такой цифры не было

Виктория Ходосок, СТВ: А тем временем интересная история складывается с Украиной. От Беларуси официальный Киев открещивается как только может. Потому что уже очень хочется в Евросоюз. А те в свою «зажиточную семью» все никак ее не берут. Но открещиваются-то формально. Видимо, есть в руководстве страны-соседки со здравым умом люди.

Игорь Сокол, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине:

Товарооборот у нас общий вырос в этом году за пять месяцев где-то на 40 %. Экспорт белорусский вообще на 60% с учетом нефтепродуктов. Если убрать нефтепродукты, тоже около 40%. Все эти цифры еще раз подтверждают, что мы, несмотря на все политические перипетии, остаемся друг для друга важными торгово-экономическими партнерами. И в первую очередь это, конечно, должно сказаться на отношениях политического руководства Украины к Беларуси. Они должны понимать важность рынка Беларуси, важность выстраивания четких, понятных, прозрачных партнерских отношений без всяких препятствий, без всяких препон.

Мы за первые 5 месяцев этого года продали электроэнергии Украине на 25 миллионов долларов, никогда такой цифры не было. Причем в самые сложные моменты, когда в январе-феврале по определенным причинам были аварии на электростанциях Украины, мы подставляли плечо и перебрасывали. «Укрэнерго» заявку делало на «Белэнерго», и сразу моментально срабатывала вся система, потому что пока это единая энергосистема. Хотя украинские партнеры и стараются отрицать очевидное, говорят, что к 2023 годы мы переключимся на сети Евросоюза, но это достаточно сложный организм, и об эффективности таких действий могут судить только узкие специалисты в энергетике.