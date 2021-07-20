Александр Лукашенко: «Много наших дипломатов предпочли не высовываться»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко на встрече с правительством: «Я не знаю, как расценивать ваше молчание. Может, как непрофессионализм?»
Виктория Ходосок, политический обозреватель СТВ:
Отсидеться втихую однозначно не получится. Тем более если ты представляешь страну на мировой арене. Здесь уже надо выбирать – или ты в одной лодке с белорусами и Президентом, или пути явно расходятся.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Много наших дипломатов предпочли не высовываться. Переждать непогоду в тиши уютных кабинетов. Предупреждаю вас: не получится. Считанные единицы активно, по-настоящему, по-мужски, выступили в защиту своей страны. Давали комментарии в зарубежных средствах массовой информации, помогали белорусам в возвращении на родину. Пришло время всю систему серьезно встряхнуть. Еще раз подчеркиваю: главе правительства, Администрации, министру нужно дать принципиальную оценку работе с кадрами нашего внешнеполитического ведомства и доложить, что Администрация Президента, прежде всего, делает на этом направлении. В Министерстве должны четко понимать, что современный мир не ограничивается лишь странами Европейского союза – он гораздо шире. В таких регионах, как Азия (я имею в виду Китай, Индия, Пакистан, Вьетнам), с которыми у нас добрые отношения (Африка, Латинская Америка, странах Персидского залива, Ближнего Востока, особенно Турция), огромный потенциал и безграничные возможности. Для нас безграничные возможности, для страны не гигантского размера – что по экономике, что по территории и населению. Мы просто не всегда умеем ими эффективно (этими возможностями) пользоваться.
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