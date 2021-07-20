Александр Лукашенко: «Много наших дипломатов предпочли не высовываться»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на встрече с правительством: «Я не знаю, как расценивать ваше молчание. Может, как непрофессионализм?»

Виктория Ходосок, политический обозреватель СТВ:

Отсидеться втихую однозначно не получится. Тем более если ты представляешь страну на мировой арене. Здесь уже надо выбирать – или ты в одной лодке с белорусами и Президентом, или пути явно расходятся.