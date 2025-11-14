В Израиле семью признали неблагополучной – детей смогли вернуть в Беларусь. Как они живут сейчас
Из Израиля возвращены трое детей-белорусов. В чужой стране они остались без попечения родителей, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Белорусская сторона приложила все усилия, чтобы вернуть их на Родину. Сейчас девочки уже в Минске находятся в доме семейного типа Первомайского района.
В истории разбиралась Анна Куртасова.
Мелания Пихтова:
Мне 11 лет, а моей сестре четыре года. И самой младшей три.
Девочки – родные сестры. Старшие Мелания и Марьяна родились в Минске. А в 2021 году мама увезла их в Израиль. И уже там на свет появилась третья малышка – Мирра. Однако позже израильский суд признал семью неблагополучной. Сестер взяли под опеку социальные службы.
Мелания Пихтова:
Когда нас разделили, мне было тяжело, потому что я этого не хотела. Но так было надо… Я все время говорила, что хочу быть со своими сестренками.
В начале 2024 года в комитет по образованию Мингорисполкома поступило письмо от белорусского посольства в Тель-Авиве с просьбой вернуть несовершеннолетних граждан на Родину. Благодаря совместной работе дипломатов и израильских коллег, а также Министерства иностранных дел Беларуси девочек забрали домой.
Нина Рабушко, заведующая сектором охраны детства комитета по образованию Мингорисполкома:
Готовилось решение администрации Первомайского района о назначении официальных представителей органов опеки, детям были назначены опекуны, чтобы забрать девочек. Были выделены денежные средства на перелет детей.
Их опекунами стали супруги Лицкевичи. Девочки познакомились с ними, еще когда находились в Израиле. Общались онлайн, находили контакт. А теперь сестры называют Екатерину и Александра «мамой» и «папой».
Екатерина Лицкевич, родитель-воспитатель детского дома семейного типа Первомайского района:
Проводили видеоконференции, общались, чтобы дети нас видели, чтобы им было немного легче. Конечно, первое время смущались. Большая квартира, столько детей. Немного погодя, наверное, теплом, заботой – они расслабились. Играют, шумят, бегают.
В доме семейного типа супруги воспитывали 13 детей. А теперь у них появились еще три девочки. Несмотря на небольшой языковой барьер, все понимают друг друга. Старшая Мелания помогает малышке Мирре учить русский язык.
Александр Лицкевич, родитель-воспитатель детского дома семейного типа Первомайского района:
Старшая девочка разговаривает на русском и на иврите, но самое интересное, что, когда мы приехали в Израиль за девочками, они нам пели «Антошка».
Остальные ребята быстро подружились с девочками. Помогают адаптироваться в новых условиях.
Вера Каваленя:
Конечно, первое время с новыми девочками было тяжковато, просто потому что, ну, они из другой страны приехали – совсем другое воспитание. Но мы все стараемся с ними проводить время, они ж тоже дети.
Оформление документов и долгий перелет в Минск. Мелания, Марьяна и Мирра преодолели тысячи километров, чтобы вернуться на Родину и обрести счастливую семью.
Мелания Пихтова:
Я очень рада, потому что наши новые родители очень добрые, просто хорошие. Мне очень повезло с семьей.
Возвращение маленьких белорусок из Израиля – настоящая гуманитарная дипмиссия. Сестры прилетели в Минск три недели назад. И уже чувствуют себя по-настоящему дома. Младшие Мирра и Марьяна пошли в детский сад, а Мелания – в школу. Впереди у них новая жизнь, со своими мечтами. А главное – в большой и дружной семье, где царят любовь, взаимопонимание и тепло.