В Израиле семью признали неблагополучной – детей смогли вернуть в Беларусь. Как они живут сейчас

Из Израиля возвращены трое детей-белорусов. В чужой стране они остались без попечения родителей, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Белорусская сторона приложила все усилия, чтобы вернуть их на Родину. Сейчас девочки уже в Минске находятся в доме семейного типа Первомайского района. В истории разбиралась Анна Куртасова.

Мелания Пихтова:

Мне 11 лет, а моей сестре четыре года. И самой младшей три.

Девочки – родные сестры. Старшие Мелания и Марьяна родились в Минске. А в 2021 году мама увезла их в Израиль. И уже там на свет появилась третья малышка – Мирра. Однако позже израильский суд признал семью неблагополучной. Сестер взяли под опеку социальные службы. Мелания Пихтова:

Когда нас разделили, мне было тяжело, потому что я этого не хотела. Но так было надо… Я все время говорила, что хочу быть со своими сестренками. В начале 2024 года в комитет по образованию Мингорисполкома поступило письмо от белорусского посольства в Тель-Авиве с просьбой вернуть несовершеннолетних граждан на Родину. Благодаря совместной работе дипломатов и израильских коллег, а также Министерства иностранных дел Беларуси девочек забрали домой.

Нина Рабушко, заведующая сектором охраны детства комитета по образованию Мингорисполкома:

Готовилось решение администрации Первомайского района о назначении официальных представителей органов опеки, детям были назначены опекуны, чтобы забрать девочек. Были выделены денежные средства на перелет детей. Их опекунами стали супруги Лицкевичи. Девочки познакомились с ними, еще когда находились в Израиле. Общались онлайн, находили контакт. А теперь сестры называют Екатерину и Александра «мамой» и «папой».

Екатерина Лицкевич, родитель-воспитатель детского дома семейного типа Первомайского района:

Проводили видеоконференции, общались, чтобы дети нас видели, чтобы им было немного легче. Конечно, первое время смущались. Большая квартира, столько детей. Немного погодя, наверное, теплом, заботой – они расслабились. Играют, шумят, бегают. В доме семейного типа супруги воспитывали 13 детей. А теперь у них появились еще три девочки. Несмотря на небольшой языковой барьер, все понимают друг друга. Старшая Мелания помогает малышке Мирре учить русский язык. Александр Лицкевич, родитель-воспитатель детского дома семейного типа Первомайского района:

Старшая девочка разговаривает на русском и на иврите, но самое интересное, что, когда мы приехали в Израиль за девочками, они нам пели «Антошка».

Остальные ребята быстро подружились с девочками. Помогают адаптироваться в новых условиях. Вера Каваленя:

Конечно, первое время с новыми девочками было тяжковато, просто потому что, ну, они из другой страны приехали – совсем другое воспитание. Но мы все стараемся с ними проводить время, они ж тоже дети.

Оформление документов и долгий перелет в Минск. Мелания, Марьяна и Мирра преодолели тысячи километров, чтобы вернуться на Родину и обрести счастливую семью.