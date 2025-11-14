«Хорошая схватка, характерная» – Карелин о победе белорусского борца на «Силе традиций»

Международный турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» завершился в Новосибирске. Белорусская команда возвращается домой с золотом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Продолжит Юлия Силипицкая.
Международный турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» завершился в Новосибирске. Белорусская команда возвращается домой с золотом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Продолжит Юлия Силипицкая.
Белорусы каждый год приезжают на турнир Александра Карелина, но до нынешнего старта их медальная копилка была пуста. Правда, именно эти состязания дали путевку в большой спорт нашему маститому Кириллу Валевскому. Многие участники «Силы традиций» сейчас входят в составы национальных сборных Беларуси.
Марк Кот ехал в Новосибирск изменить ситуацию и взобраться на пьедестал. В весе до 92 килограммов заявилось 11 спортсменов. Три схватки, кажется, не так много, но, если учитывать возраст участников и качество поединков, это огромный труд. Марку удалось одолеть атлета из Казахстана, а также хозяина ковра, а в финале, который комментировал Александр Карелин, оправдать его прогноз. 3:0 – и Беларусь увозит домой золото турнира.
Марк Кот, победитель турнира «Сила традиций»:
Александр Александрович Карелин был, Маджидов сидел, подсказывал, я видел в перерыве. Алим Максимович Селимов подходил перед схваткой. Это придавало уверенности, нельзя было проиграть. Наверное, первый масштабный турнир, который я выиграл. Начало положено, дальше, дай бог, будет лучше.
В шаге от пьедестала остановился Арсений Якшин, из четырех поединков он провел победных два, и, конечно, это стало стимулом к дальнейшей работе.
Арсений Якшин, полуфиналист турнира «Сила традиций»:
Я рад, что съездил на турнир, поборолся, получил опыт. Это на будущее, чтобы больше старался. Я бы хотел вернуться на «Силу традиций», чтобы еще раз побороться, решить ошибки.
В эксклюзивном интервью нашей итоговой программе «Спорттаймер» Александр Карелин дал оценку белорусам. Полное интервью с сенатором России смотрите на СТВ 16 ноября в 21:15.
Александр Карелин, сенатор России, трехкратный олимпийский чемпион:
Хорошая схватка, характерная, Коту было сложно бороться, во-первых, потому что один пробился в золотой финал, во-вторых, потому что он понимал, что это давящие своими обоснованными авторитетами люди, которые на него смотрят, они его обязывают бороться хорошо. Он молодец, подарил нам замечательную возможность, которая называется «расширение географии».
Ребят в течение всего турнира поддерживают олимпийцы разных лет и из разных видов спорта, у каждого участника есть уникальная возможность пообщаться с легендами и получить автограф, который в дальнейшем может стать талисманом.