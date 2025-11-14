«Хорошая схватка, характерная» – Карелин о победе белорусского борца на «Силе традиций»

Белорусы каждый год приезжают на турнир Александра Карелина, но до нынешнего старта их медальная копилка была пуста. Правда, именно эти состязания дали путевку в большой спорт нашему маститому Кириллу Валевскому. Многие участники «Силы традиций» сейчас входят в составы национальных сборных Беларуси.

Марк Кот ехал в Новосибирск изменить ситуацию и взобраться на пьедестал. В весе до 92 килограммов заявилось 11 спортсменов. Три схватки, кажется, не так много, но, если учитывать возраст участников и качество поединков, это огромный труд. Марку удалось одолеть атлета из Казахстана, а также хозяина ковра, а в финале, который комментировал Александр Карелин, оправдать его прогноз. 3:0 – и Беларусь увозит домой золото турнира.

Марк Кот, победитель турнира «Сила традиций»:

Александр Александрович Карелин был, Маджидов сидел, подсказывал, я видел в перерыве. Алим Максимович Селимов подходил перед схваткой. Это придавало уверенности, нельзя было проиграть. Наверное, первый масштабный турнир, который я выиграл. Начало положено, дальше, дай бог, будет лучше.

В шаге от пьедестала остановился Арсений Якшин, из четырех поединков он провел победных два, и, конечно, это стало стимулом к дальнейшей работе.