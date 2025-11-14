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В Национальном историческом музее работает экспозиция к 100-летию белорусского радио

14 ноября 2025 19:30
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В честь 100-летия белорусского радио 14 ноября на Минском почтамте состоялось гашение специальной марки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это событие позволит празднику навсегда остаться в истории страны.

В Национальном историческом музее работает экспозиция к 100-летию белорусского радио-2

К юбилею в Национальном историческом музее открыли временную экспозицию, которая показывает, как менялось радио на протяжении века. Уникальные материалы, включая фотографии, радиотехнику, плакаты и видеоматериалы иллюстрируют развитие белорусского радиовещания. Впервые слова «Увага, гаворыць Мінск!» прозвучали в эфире 15 ноября 1925 года.

В Национальном историческом музее работает экспозиция к 100-летию белорусского радио-4

Александр Храмой, директор Национального исторического музея Беларуси:
Мы хотим донести нашим посетителям, насколько это трудная работа. Это не праздник. Радио, телевидение всегда с праздничным настроением, но за этим кроется большая интеллектуальная работа, кроется много сил внутренних, много энергии. Поэтому мы это все хотели сделать, чтобы это было видно. Чтобы был понятен голос радио разных эпох. Чтобы было понятно, что интересовало людей в разные эпохи. 

Радио сегодня – это не только информация и аналитика, но еще и искусство, культура, история. Подтверждением его значимости служит стабильный интерес аудитории – радио слушает более половины населения Беларуси.

# СМИ Беларуси

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