«Это самые крайние для Трампа вещи». Тиханский высказался о возможном конфликте США с Венесуэлой

Александр Тиханский, военный эксперт:

Есть возможности компромисса и здесь, под силовым военным давлением, может быть, где-то Мадуро пойдет на частичные уступки, но не более того. Это как ему позволят его избиратели, население Венесуэлы. Но в данном плане Трамп все-таки понял, что здесь хоть что-то можно взять и без войны, а война, очень тяжелая война ему там не нужна. Поскольку и поддержку потеряет, и в самих Штатах Латинская Америка отворачивается. Это, скажем так, крах всей латиноамериканской политики США и все, что они делали там 200 лет…

200 лет с Колумбией дружили, однако поругались. А тут вся Латинская Америка встанет. Но вопрос в том, что без того, чтобы ступила нога американских солдат на берег Венесуэлы, ничего не поменяется. То, что они там что-то разобьют, разгромят. Пока нет ноги солдата, значит нет территории. Это мы четко видим на специальной военно-операции.

Григорий Азаренок, СТВ:

Да, и все эти рассказы про современные воины, воздушные воины. У нас же тоже были, скажем так, некоторые иллюзии, что надо батальонно-тактические группы, спецназы и самолеты, авиация, ПВО. А вот эти вот там дивизии, пехотные, это уже не нужно там. Но как было там 5 тысяч лет назад, при Троянской войне, при пунических войнах, при войнах Македонского, пока на пыльную дорогу не ступит нога солдата, не поставит свой флаг, не установит блокпост, то это не твое.

Александр Тиханский:

Самая яркая война в этом плане между Израилем и Ираном. Через две страны они там перебрасывались ракетами. Кто-нибудь какие-то цели, задачи свои выполнил? Никто. Никаких целей и задач не выполнил.

На сегодняшний день говорить о том, что Америка, Трамп решится на войну в Венесуэле, для меня это самые-самые крайние вещи, которые могут произойти в этой ситуации. Самые крайние. И должны быть какие-то такие факторы, которые должны Трампа убедить в том, что война ему выгодна.

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