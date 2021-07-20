Юрий Сенько: наши китайские партнеры прекрасно понимают, почему нагнетается ситуация вокруг нашей страны

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на встрече с правительством: «Я не знаю, как расценивать ваше молчание. Может, как непрофессионализм?»

Виктория Ходосок, СТВ:

Пытаются противники играть и на белорусско-китайских отношениях. Это понятно, ведь особой дружбы у Китая и Запада нет. А Беларусь тем временем наращивает товарооборот с Поднебесной. В 2021 году наш экспорт в Китай за шесть месяцев уже составил 450 миллионов долларов. И это явно не по вкусу Европе. От этого тоже бесятся.