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Юрий Сенько: наши китайские партнеры прекрасно понимают, почему нагнетается ситуация вокруг нашей страны

20 июля 2021 17:51
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на встрече с правительством: «Я не знаю, как расценивать ваше молчание. Может, как непрофессионализм?»

Виктория Ходосок, СТВ:
Пытаются противники играть и на белорусско-китайских отношениях. Это понятно, ведь особой дружбы у Китая и Запада нет. А Беларусь тем временем наращивает товарооборот с Поднебесной. В 2021 году наш экспорт в Китай за шесть месяцев уже составил 450 миллионов долларов. И это явно не по вкусу Европе. От этого тоже бесятся.

Юрий Сенько: наши китайские партнеры прекрасно понимают, почему нагнетается ситуация вокруг нашей страны-1

Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:
Наши китайские партнеры прекрасно понимают ситуацию в мире. Прекрасно понимают, почему нагнетается ситуация вокруг нашей страны. Абсолютно никаких сдерживающих факторов для того, чтобы экономике дальше двигаться, а взаимной торговле расти, у нас с Китаем нет.

Мудрые политики, как и крупные компании, все прекрасно понимают. Работа ведется дальше, я убежден, что это будет заметно в статистике внешней торговле четко на тех цифрах, которые мы покажем.

# Беларусь-Китай # Александр Лукашенко # Юрий Сенько # Виктория Ходосок # Фотофакт

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