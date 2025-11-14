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Хоккеисты «Динамо-Шинник» всухую обыграли «Авто» из Екатеринбурга

14 ноября 2025 20:10
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«Динамо-Шинник» одержал победу в очередном поединке регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни на домашнем льду принимали «Авто» из Екатеринбурга. Обе дружины представляют Золотой дивизион, во многом благодаря этому команды показали равную по накалу игру, матч прошел в напряженной и неуступчивой борьбе.

Первая 20-минутка осталась безголевой. Во втором периоде сильнее были подопечные Евгения Летова – Богдан Белкин оформил дубль, еще один точный бросок нанес Никита Ходорович. В заключительной трети накал дуэли нарастал. Одни хотели увеличить преимущество, другие отыграться. Но в ключевые моменты расстановка сил оказалась на стороне «динамовцев», они сохранили победный результат и одержали четвертую викторию кряду.

Итог противостояния – 4:0. Следующий поединок белорусский представитель в лиге проведет 20 ноября. «Бобры» отправятся в Санкт-Петербург, где встретятся с местным «СКА-1946».

# Хоккей

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