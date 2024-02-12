Чего от выборов ждут белорусы и какая роль должна быть у депутатов? Мнениями поделились эксперты

Станут ли ожидания по поводу предстоящих выборов реальностью? Каков он, народный запрос, и чего избиратели ждут от депутатов разных уровней? Как поводы из жизни могут диктовать рабочую повестку для законотворцев и кто должен первым сигнализировать о мелких проблемах в зоне своей ответственности? Обсудили в ток-шоу «По существу». Готовы ли белорусы ответственно подойти к голосованию? Алена Сырова, СТВ:

Насколько сейчас наши соотечественники готовы ответственно подойти, а потом спросить с тех, за кого проголосуют?

Флюра Храмцова, профессор кафедры государственного управления Академии при Президенте Республики Беларусь, доктор политических наук:

Я так полагаю, транспарентность этой коммуникации, электоральной кампании, единого дня голосования является исключительно необходимой. Другое дело, что информационное обеспечение – этот вопрос касается в первую очередь прозрачности, прозрачности механизма работы вот этого очень важного, с точки зрения всей методологии, института представительства. Это институт представительства в лице субъектов политической власти, депутатов, наделенных полномочиями. То есть он пробуксовывал предыдущие периоды, у нас запущена конституционная модернизация и полностью локомотив на всех стратегических правовых направлениях. И здесь очень важный опорный момент – закон «Об основах гражданского общества». Он должен содержать пояснительную часть, некие методические рекомендации. К кому в первую очередь должны обращаться люди?

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:

Когда я вижу в предвыборных программах кандидатов в Палату представителей либо в депутаты местных Советов, слова о том, что стратегическое развитие родины и так далее, у меня дергается глаз. Ровно так же у меня дергается, когда на встрече с избирателями говорится про ямы на дорогах и все остальное. В моем понимании как это все функционирует? Ямами на дорогах, которые появляются где-то, либо колодцы плохие, либо зарплаты не платят – этим всем занимается исполнительная власть. Это ее задача. Чем занимаются депутаты Палаты представителей? Депутаты Палаты представителей решают системные ошибки посредством проработки законодательства. То есть, если появляется где-то яма на дороге и депутаты видят, что эта яма появилась из-за того, что несовершенно законодательство, недостаточная координация между органами исполнительной власти и так далее, тогда они берутся за эту тему. Если законы работают нормально, это какой-то частный случай в конкретном округе, районе, то это проблема не депутатов парламента, это проблема конкретно исполнительной власти. Поэтому, когда мы говорим о том, как нам выбирать депутатов парламента, нам нужно выбирать таких людей, которые хорошо понимают, как функционирует система исполнительной власти в стране, какие написаны уже законы, потому что они уже по ним работали в исполнительной власти, чтобы отсовершенствовать их, если ошибка совершена системная, ближе к критичной. Депутаты местных Советов, эта должность у нас – больше социальная нагрузка. Они не обладают автоматически всем спектром власти для решения вопросов. Быстрее решит какой-то вопрос проблемный с ямами на дорогах тот депутат местных Советов, который продолжает работать в системе исполнительной власти, имея при этом на основном своем месте работы механизмы решения этой проблемы. Александр Осенко рассказал, чего ожидает от выборов: хотелось бы больше экспертов в нашем медийном поле. «Иногда просто хайпуют» – Александр Осенко об обращениях к Президенту в TikTok

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Рыбоконсервный завод [подробнее о ситуации с зарплатами на столичном заводе читайте здесь – прим. ред.]. Я понимаю, что у данного вопроса есть две стороны медали. Иногда люди на самом деле не получают ответа от местных властей – это одна история. А иногда они просто хайпуют. Хайпуют тем, что они просто, не идя никуда, ни к кому не обращаясь на местном уровне, просто пишут видео и отправляют его в TikTok. Естественно, надеясь на то, что будет больше огласки, увидит большое количество зрителей. Понятно, что это дойдет до Президента, который должен это решить. Но это неправильно. Я считаю, что если есть какая-то проблема, то можно эти все проблемы решать на низовом уровне, будь то директор предприятия, председатель райисполкома. Из своего опыта скажу, когда жил в регионе, в основном, когда люди обращаются на низший уровень, на уровень райисполкома, сельсовета, если эта проблема не решается, потому что власть не захотела на нее посмотреть человеческими глазами, она автоматически уходит вверх. Потому что у человека эта проблема болит. И когда уже сверху приходит циркуляр, то все равно эту проблему быстро решают. Но взаимоотношения между обратившимся жителем и местными властями уже испортились. Я призываю к тому, что депутаты местных Советов должны более внимательно относиться к нашим избирателям. И исполнительная власть. В конкретном примере все решилось в тот же день, когда позвали директора завода. Он сказал: извините, я был не прав. И проблема решилась. Вот и вся ситуация. А уже второе – разобраться, была ли это халатность или люди так решили себя проявить. «Смыслы и скамейки – это жизненная необходимость гражданина». Что интересует избирателя? Алена Сырова:

Насколько корректно так грубо делить о том, что одни скамейки ремонтируют, а другие смыслы закладывают?

Андрей Лазуткин, политолог:

Мы занимались в 2020 году этим вопросом, уже после выборов. Где-то к концу года фиксировалось по обращению граждан, примерно 80 % – это скамейки. ЖКХ было основной проблемой по Минску всегда. Я думаю, еще долго будет. Сказать, что что-то изменилось за три года, нельзя. По депутатам могу сказать, что если у вас есть система неформальных связей с другими депутатами, министрами, замами министров, какими-то другими структурами, да вы решите вопрос со скамейками, собаками – с кем угодно. Если их нет, извините, вы его не решите. И получается, что надо работать на эту зачетку свои пять лет. Это называется связи. Флюра Храмцова:

Это называется человекоцентризм, потому что смыслы и скамейки – это жизненная необходимость гражданина, заслуженного пенсионера и так далее. И для нас это должно быть интегрированным, сублимированным через, в первую очередь, депутата. Депутат должен жить чаяниями. Алена Сырова:

Депутат какого уровня? Флюра Храмцова:

Именно местного, первичного уровня. Более того, по мере уровня этой организационной структуры управления депутатского корпуса… Чем выше уровень базовый и областной, там уже аккумулируются проблемы и масштабируются, сегментируются. Никаких ироний не может быть, это серьезные технологии. В ЦИК рассказали, когда в Беларуси может появиться система электронного голосования. Профессиональный депутат – это как? Алена Сырова:

Одни получают зарплату, занимаются этим на профессиональной основе, для других это общественная нагрузка.

Николай Мысливец, директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси:

На каком бы уровне человек ни работал, если он берет на себя обязанность представлять интересы людей – за деньги, без денег – он должен делать эту работу добросовестно и добропорядочно. Алена Сырова:

Вы говорите, одно из ключевых качеств – профессионализм. Каким бы профессиональным человек ни был, если у него нет возможности, если он не вхож в определенные кабинеты, не знает определенных людей, механизмов функционирования, он просто не сможет решить бытовые проблемы. Флюра Храмцова:

Вы не будете противоречить тому, что председатель Совета Республики ведет приемы как раз на местном уровне и, соответственно, решает вопросы, причем на функциональной дифференциации и комплексно. И это ли не пример всего, о чем мы говорим? Игорь Тур:

Это пример того, что у председателя Совета Республики колоссальный опыт, которая понимает, как все работает, кому звонить, на какие точки надавливать, чтобы проблема была решена. У меня в семье есть депутаты местных Советов. Я сто процентов могу сказать, что какой-либо сильной власти на местах у депутата местного Совета нет. За кого голосовать – за программу, медийного депутата или смотреть на карьеру?

Алена Сырова:

Люди из поколения TikTok проголосуют за фантик, за того, кого они чаще видят. Игорь Тур:

Но когда прочитают программу. Мы все можем выйти на улицу, первого встречного выдернуть, сказать: давай, в депутаты пойдешь. И напишем ему такую программу коллегиально, что за него пойдут и проголосуют. А человек будет никем с улицы. Программа – это, конечно, хорошо, если она хорошая. Для меня, во всяком случае, первичен некий карьерный путь кандидата в депутаты разного уровня. Написать программу сейчас, при технологиях, ума не надо. Выборы-2024 – это экзамен для партий? Кирилл Казаков:

Если, условно говоря, мне помог депутат от партии «Белая Русь», я, скорее всего, буду за эту партию голосовать дальше?