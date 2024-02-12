Знает, кому позвонить и как решить проблему. Почему медийный человек в парламенте – это неплохо?

Станут ли ожидания реальностью? Каков народный запрос и чего избиратели ждут от депутатов разных уровней? Как поводы из жизни могут диктовать рабочую повестку для законотворцев? Кто должен первым сигнализировать о мелких проблемах в зоне своей ответственности? Ответы на эти вопросы будут искать 12 февраля в 18:00 в прямом эфире ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

То, что в парламент идут люди из телевизора, нормально? Во всем мире это прежде всего так. Но у нас как это?

Андрей Лазуткин, политолог:

Надо смотреть по каждому человеку, что он будет делать, что он знает, что умеет. Телевизор – это телевизор, но к вам приходят люди с бытовыми, абсолютно простыми вопросами. Если вы это «футболите», это сразу расходится по другим избирателям, которым говорят: известный депутат, а ничем нам не помогает. Если вы хороший депутат, за свой срок поможете примерно 50 человекам. Понятно, это может быть обращение, которое касается и ста человек. 50 случаев – это нормальная нагрузка, которую прилежный депутат выполняет, но не 100, 200, 300. Есть потолок ваших возможностей как депутата. Дальше надо работать над системным вопросом. Нужен законопроект, если часто люди обращаются, надо что-то менять. Но главный вопрос всегда – это деньги. Либо не хватает кадров. А где деньги взять? Надо на чем-то экономить. Мы экономим на выборах. Мы вместо двух кампаний провели одну и сэкономили примерно 9-10 миллионов долларов. Это большие суммы для нашего госуправления.