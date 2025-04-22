Европейские страны продолжают милитаризацию, наращивая производство вооружений и укрепляя оборону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Германия, одержимая мнимой российской угрозой, в тайне ведет переговоры с логистическими компаниями, а также крупными оборонными концернами, чтобы в случае необходимости обеспечить быструю переброску тяжеловесной техники и войск НАТО на восток. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Известно, что в вопросе военной мобильности Бундесвер полностью полагается на услуги гражданских и коммерческих поставщиков. По мнению наблюдателей, это позволит под прикрытием миролюбивых заявлений обеспечивать армию всем необходимым для войны. Кроме того, НАТО планирует протянуть трубопроводы из Германии в Польшу и Чехию, чтобы бесперебойно снабжать войска Альянса топливом на восточном фланге.
Маркус Лаубенталь, начальника штаба Верховного главнокомандования объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (Германия):
К угрозе с востока следует отнестись серьезно. Мы знаем, что Россия теперь способна производить столько же артиллерийских боеприпасов за три месяца, сколько весь Североатлантический альянс за год. Сейчас мы вынуждены прямо говорить гражданам Германии, что война вскоре дойдет и до нас, и готовимся ко всем сценариям. В обществе уже растет неопределенность: люди стали винить НАТО в том, что Запад сам спровоцировал угрозу. И если мы не сможем защитить Евросоюз, то Бундесверу придется согласиться с этими осуждениями.
И как можно понять, в своей Национальной стратегии безопасности правительство ФРГ уже давно определило роль страны как главного логистического узла для НАТО в контексте подготовки плацдарма для многотысячной армии.