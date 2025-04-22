Европейские страны продолжают милитаризацию, наращивая производство вооружений и укрепляя оборону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Германия, одержимая мнимой российской угрозой, в тайне ведет переговоры с логистическими компаниями, а также крупными оборонными концернами, чтобы в случае необходимости обеспечить быструю переброску тяжеловесной техники и войск НАТО на восток. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Известно, что в вопросе военной мобильности Бундесвер полностью полагается на услуги гражданских и коммерческих поставщиков. По мнению наблюдателей, это позволит под прикрытием миролюбивых заявлений обеспечивать армию всем необходимым для войны. Кроме того, НАТО планирует протянуть трубопроводы из Германии в Польшу и Чехию, чтобы бесперебойно снабжать войска Альянса топливом на восточном фланге.