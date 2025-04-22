Лазуткин о рабочих поездках Лукашенко: для власти идёт экзамен
Андрей Лазуткин, политолог:
Что касается Президента… То, что звучало по всем выступлениям и, кстати, во время выборов, – это некая смена поколений в политике. Это не значит, что завтра пацаны, которым по 20 лет, будут чем-то управлять. Просто мужики, которым там сегодня 60, вот они готовят смену для тех, кому 40-50 лет. Но дальше, как в системе образования, надо написать контрольную работу. Каждый губернатор, каждая область, каждый район – это люди, которые проходят определенную проверку. Надо показать, хороший ли вы губернатор, хороший ли вы премьер-министр, что вы умеете, как вы будете все это решать. Потому что, чтобы заниматься там Трампом, еще чем-то, наверное, нас с вами спросишь, и уже там что-то можно понять. А займитесь вот этими районами – там ни специфики, ни предприятия, ничего.
При каждом назначении, которое происходит сегодня, кстати, на уровне даже районов, людей вызывают в Дворец Независимости, там Президент еще и спрашивает каждого, не важно, речь о Копыси там или о районах Минска, например, Советском. То есть он знает те точки, где есть определенная необходимость государственного участия. И для власти идет такой экзамен: давайте, вы такие молодые, хотите получить больше этой власти, покажите, как вы будете решать наши белорусские проблемы. Для этого Президенту надо проводить проверку этой контрольной работы. Вот он лично приезжает и смотрит: я поручал вам там условно фермы закопать заброшенные, а вы их закопали или вы даже это не можете сделать, то есть навести порядок на земле. И вот так вот идет постоянная проверка госаппарата, которая на Президента работает. Кто толковый, кто не очень толковый, кто что умеет делать. И по результатам вот такой контрольной работы, которая пишется не 45 минут, а 5 лет, по сути, весь следующий срок президентский.
Я думаю, Президент будет тоже делать какие-то выводы. Какая будет дальше конфигурация власти, кого там, может быть, надо немножко повысить, кого понизить. И это не просто про качество продукции и чего-то еще. Надо внутри страны определяться, что там вообще есть и какой потенциал у кадров наших белорусских. Потому что нам рассказывают, типа, все лучшее уехали, некому работать. Все там, помните, отдельное министерство, не буду называть, до трети уволило сотрудников, когда был 2020 год. Это о чем говорит, что у нас надежный госаппарат? А в случае кризиса какого-то как он себя покажет? Надо, чтобы в случае любого, не то что кризиса даже, а когда меняется власть, мы не знаем, как все это будет, но тем не менее, чтобы все работало как часы. Начиная от какого-то района, где там сельское хозяйство не должно остановиться, заканчивая Минском, где крупные предприятия тоже должны работать, потому что завтра эти люди без зарплаты, они выйдут к вам на улицу и будут стоять там под парламентом, как это было в 90-е годы. Вот это все Президент держит на контроле, поэтому качество жизни – это еще и качество управления.