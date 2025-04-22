Лазуткин о рабочих поездках Лукашенко: для власти идёт экзамен

Андрей Лазуткин, политолог:

Что касается Президента… То, что звучало по всем выступлениям и, кстати, во время выборов, – это некая смена поколений в политике. Это не значит, что завтра пацаны, которым по 20 лет, будут чем-то управлять. Просто мужики, которым там сегодня 60, вот они готовят смену для тех, кому 40-50 лет. Но дальше, как в системе образования, надо написать контрольную работу. Каждый губернатор, каждая область, каждый район – это люди, которые проходят определенную проверку. Надо показать, хороший ли вы губернатор, хороший ли вы премьер-министр, что вы умеете, как вы будете все это решать. Потому что, чтобы заниматься там Трампом, еще чем-то, наверное, нас с вами спросишь, и уже там что-то можно понять. А займитесь вот этими районами – там ни специфики, ни предприятия, ничего.

При каждом назначении, которое происходит сегодня, кстати, на уровне даже районов, людей вызывают в Дворец Независимости, там Президент еще и спрашивает каждого, не важно, речь о Копыси там или о районах Минска, например, Советском. То есть он знает те точки, где есть определенная необходимость государственного участия. И для власти идет такой экзамен: давайте, вы такие молодые, хотите получить больше этой власти, покажите, как вы будете решать наши белорусские проблемы. Для этого Президенту надо проводить проверку этой контрольной работы. Вот он лично приезжает и смотрит: я поручал вам там условно фермы закопать заброшенные, а вы их закопали или вы даже это не можете сделать, то есть навести порядок на земле. И вот так вот идет постоянная проверка госаппарата, которая на Президента работает. Кто толковый, кто не очень толковый, кто что умеет делать. И по результатам вот такой контрольной работы, которая пишется не 45 минут, а 5 лет, по сути, весь следующий срок президентский.