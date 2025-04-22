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Лазуткин: сегодня Европа работает не на Вашингтон, а на Демпартию США

22 апреля 2025 19:39
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим роль Ленина в истории, визит Александра Лукашенко на производство и другие важнейшие геополитические и международные события. В эфире политолог Андрей Лазуткин.

Лазуткин: сегодня Европа работает не на Вашингтон, а на Демпартию США-2

Андрей Лазуткин, политолог:
Сегодня Европа работает даже не на Вашингтон, а на Демпартию США, которая пока ушла в такой небольшой подполье, но никуда не исчезла. Это компании, это люди, это советники, это структуры ВПК, которые там зарабатывали на конфликте три года – они никуда не денутся. И вот это размежевание, как в США такой раскол происходит, точно такой же раскол происходит по всему миру на две такие группировки.

# Международная политика # Андрей Лазуткин # Григорий Азаренок

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