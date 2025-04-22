Лазуткин: сегодня Европа работает не на Вашингтон, а на Демпартию США

Андрей Лазуткин, политолог:

Сегодня Европа работает даже не на Вашингтон, а на Демпартию США, которая пока ушла в такой небольшой подполье, но никуда не исчезла. Это компании, это люди, это советники, это структуры ВПК, которые там зарабатывали на конфликте три года – они никуда не денутся. И вот это размежевание, как в США такой раскол происходит, точно такой же раскол происходит по всему миру на две такие группировки.