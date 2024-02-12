Игорь Тур: сила у депутата местного Совета появляется вместе с его опытом и текущей должностью

Станут ли ожидания по поводу предстоящих выборов реальностью? Каков он, народный запрос, и чего избиратели ждут от депутатов разных уровней? Как поводы из жизни могут диктовать рабочую повестку для законотворцев и кто должен первым сигнализировать о мелких проблемах в зоне своей ответственности? Обсудили в ток-шоу «По существу».

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:

У меня в семье есть депутаты местных Советов. Я 100 % могу сказать, что какой-то прямо сильной власти на местах у депутата местного Совета нет. Сила у депутата местного Совета появляется вместе с его опытом, положением в системе органов исполнительной власти и текущей должностью. Чем она выше, тем инструментарий решения проблем у депутатов местных Советов становится шире. Поэтому открываешь биографию, карьеру, смотришь, кто как можно выше, тот будет эффективнее. Это логика.

Кирилл Казаков, СТВ:

Я прихожу на участок, у меня, предположим, Минский горсовет. Идут два человека. Один из них – замечательный молодой парень 23 лет, который только начинает карьеру. И, условно говоря, директор предприятия. По твоей логике я должен выбрать директора предприятия, а не парня. Но я отказываю ему в возможности создания своей карьеры.

Игорь Тур:

Я отвечу резко. Я считаю, что ни Палата представителей, ни депутаты местных Советов, особенно в текущее время, – это не место для того, чтобы тренироваться в управлении, будучи молодыми людьми. Для этого есть Молодежный парламент и так далее. Это прямо сейчас не то место, чтобы развиваться.

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