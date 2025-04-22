Лазуткин: в вертикальной системе власти надо иногда и либералом поработать

Андрей Лазуткин, политолог: Потому что иначе мы загнемся все. У нас не та экономика, которая может работать в рынке. Мы страна небогатая, которая там зависит от сырья и от рынков сбыта. Так вот, Президент, во-первых, он должен человека увидеть первоначально по взглядам, что там у тебя осталось со школы, как ты учился, о чем ты думал. Потом, когда ты вырос, что ты делал, с кем ты общался и дальше. Если Президенту что-то там в тебе, скажем, не нравится, тебя отправят на такую работу, чтобы ты чуть-чуть подтянулся, чтобы ты, может быть, посмотрел другими глазами на экономику, на фермы те же, на коров, потому что и это надо знать, если ты будешь руководителем. А будущий руководитель он не падает с Марса откуда-то там или с Луны, он должен пройти подготовку определенную. И главная подготовка не в том, что там Вася поработал на одном месте, а потом на втором, потом на третьем. Просто ты должен еще по мере своей карьеры корректировать свои взгляды, понимать, что вот здесь я, наверное, ошибался, а здесь я был прав, а тут я Президента послушал, а вот я еще там условно поработал там в России где-то. И вот такой руководитель он очень ценен. И это же вертикаль власти. Вот завтра, Григорий, нас с вами назначат работать либералами, скажут. Вот у вас был и стрим патриотический, но до выборов надо поработать как либералы, ну показать, что...

Григорий Азаренок, СТВ:

У нас есть два формата: всех убить, все отнять и всех простить, всех обнять.

Андрей Лазуткин:

И понятно, что не всегда, например, на уровне там, когда вам приходит некий приказ, вы понимаете, для чего это делается. Но если вы начинаете начальству объяснять, что я сам лучше все знаю, я не буду приказ этот выполнять, тогда, наверное, с вами тоже попрощаются. Поэтому в вертикальной системе надо иногда и либералом поработать. Но это не значит, что у нас либеральная система и что начальство там чего-то не знает или знает хуже, чем мы с вами. То есть вот это то, чего нет у них. Там все звезды, то есть каждый дурачок, который сидит там на небольшом гранте, он может писать аналитику о том, кто на кого влияет. Но влияет на всех один человек, Александр Лукашенко. Это подсказка такая. Вот как он скажет, так вертикаль и сделает. А уже как он скажет, мы вам не будем тут объяснять, давать какие-то подсказки. Думайте, вам за это платят.