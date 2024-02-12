Чего хотят белорусы от депутатов – результаты исследований

Станут ли ожидания по поводу предстоящих выборов реальностью? Каков он, народный запрос, и чего избиратели ждут от депутатов разных уровней? Как поводы из жизни могут диктовать рабочую повестку для законотворцев и кто должен первым сигнализировать о мелких проблемах в зоне своей ответственности? Обсудили в ток-шоу «По существу».

Николай Мысливец, директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси:

Чего хотят от своих избранников наши белорусы? У жителей нашей страны представления, по сути дела, одинаковые. Мы проводили ряд исследований в преддверии дня голосования. Чего хотят жители страны? Чтобы наши депутаты были профессионалами. А составляющие профессионализма – это образование, опыт работы. И один из моментов – опыт работы на руководящей должности в том числе.

Нужно смотреть на вещи панорамно. Если человек претендует на то, чтобы выражать волю, интересы значительной массы людей, нужно переформатировать свое сознание, подходы и понимать, что депутат самого высокого уровня на себя изначально принимает обязанности и следить за состоянием дорог, и медийной повесткой заниматься, и другие вопросы. Профессионализм. Второй момент – это гражданственность и патриотизм. И третий момент – нужно делать хорошо, красиво и с любовью то, что ты делаешь. Раз ты претендуешь попасть куда-то выше, это уже гарантия того, что ко всему ты относишься и профессионально, и с душой. Без этого не может быть никакой работы.