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Чего хотят белорусы от депутатов – результаты исследований

12 февраля 2024 16:31
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Станут ли ожидания по поводу предстоящих выборов реальностью? Каков он, народный запрос, и чего избиратели ждут от депутатов разных уровней? Как поводы из жизни могут диктовать рабочую повестку для законотворцев и кто должен первым сигнализировать о мелких проблемах в зоне своей ответственности? Обсудили в ток-шоу «По существу».

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Чего хотят белорусы от депутатов – результаты исследований-1

Николай Мысливец, директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси:
Чего хотят от своих избранников наши белорусы? У жителей нашей страны представления, по сути дела, одинаковые. Мы проводили ряд исследований в преддверии дня голосования. Чего хотят жители страны? Чтобы наши депутаты были профессионалами. А составляющие профессионализма – это образование, опыт работы. И один из моментов – опыт работы на руководящей должности в том числе.

Нужно смотреть на вещи панорамно. Если человек претендует на то, чтобы выражать волю, интересы значительной массы людей, нужно переформатировать свое сознание, подходы и понимать, что депутат самого высокого уровня на себя изначально принимает обязанности и следить за состоянием дорог, и медийной повесткой заниматься, и другие вопросы. Профессионализм. Второй момент – это гражданственность и патриотизм. И третий момент – нужно делать хорошо, красиво и с любовью то, что ты делаешь. Раз ты претендуешь попасть куда-то выше, это уже гарантия того, что ко всему ты относишься и профессионально, и с душой. Без этого не может быть никакой работы.

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# Выборы в Беларуси # общество # Николай Мысливец

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